Ion Cristoiu: „Românii sunt furioși pe Bolojan, pe când moldovenii îl așteaptă cu fanfară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a comentat vizitele lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan în Republica Moldova. Invitatul a sugerat că acțiunile celor doi lideri politici ar fi coordonate din exterior. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Ăsta nu e politician”

Cristoiu a făcut o comparație între Bolojan și foști lideri politici. Scriitorul susține că premierul nu este suficient de pregătit pentru a gestiona contactul direct cu oamenii.

„Românii sunt furioși pe el, pe când moldovenii îl așteaptă cu fanfară. Se teme de oameni. Nu de moldoveni. Eu am o spaimă de mulțime. Băsescu, Iliescu, ăștia mari, Trump, ați văzut? Se simt bine în mulțime, da? Și chiar în mulțimi ostile, da? Ăsta nu e politician. M-ați întrebat de ce aici zâmbea? Pentru că aici era nuntă.”, a spus Cristoiu.

„Au ordine să se ocupe de Republica Moldova”

Întrebat de ce Bolojan și Nicușor Dan fac vizite repetate în Republica Moldova, Cristoiu a spus că aceștia nu acționează din proprie inițiativă. Ei urmează indicațiile unor lideri occidentali.

„Au ordine să se ocupe de Republica Moldova. (…) Da, dar nu fac de capul lor. Probabil au ordin de la Macron.Se duce și Nicușor pe 31 la Chișinău, de ziua Limbii Române.”, a afirmat Cristoiu.

