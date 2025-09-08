Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au bani. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a comentat despre lipsa de implicare a sindicatelor din România. El a spus că acestea au devenit structuri burgheze. Atât Cristoiu, cât și Cristache au ironizat faptul că liderii sindicali par mai apropiați de politicieni decât de oamenii pe care ar trebui să îi reprezinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ionuț Cristache: „Avem sindicaliști burghezi, nu sindicaliști de stânga”

Cristache susține că liderii sindicali trăiesc bine, indiferent de situația profesorilor sau a muncitorilor.

„Avem sindicaliști burghezi, noi. Nu avem sindicaliști de stânga, cum e normal ca fiecare să lupte pentru drepturile colegilor. (…) Ei sunt niște îmbuibați acolo. (…) În afara acestor demonstrații nu au activitate sindicală.”, a spus Ionuț Cristache.

Cristoiu a completat:

„Sindicatele nu există, deși au bani. V-am dat un exemplu ce înseamnă o bătălie.”, afirmă el.

Ion Cristoiu: „Dacă apare unul mai fâșneț, îl omoară de mic”

Cristache a adăugat că sindicatele au ajuns să copieze modelul partidelor politice, eliminând orice voce nouă sau energică.

„Nu vezi un tânăr sindicalist, energic, pe un gard, cu o portavoce, mobilizând, spunând niște chestii deștepte.”, a remarcat moderatorul. „Acum între noi fie vorba, dacă apare ăla, îl omoară de mic. (…) Vin băieții. Stai puțin. Opa, a apărut unul în afara noastră. Anulăm alegerile, nu-i așa?”, a spus Ion Cristoiu.

