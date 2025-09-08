Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „Sindicatele nu există, deși au BANI. Dacă apare un sindicalist mai fâșneț, îl omoară de mic”

Alexandra Anton
08 sept. 2025, 18:56, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul si publicistul Ion Cristoiu a comentat despre lipsa de implicare a sindicatelor din România. El a spus că acestea au devenit structuri burgheze. Atât Cristoiu, cât și Cristache au ironizat faptul că liderii sindicali par mai apropiați de politicieni decât de oamenii pe care ar trebui să îi reprezinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ionuț Cristache: „Avem sindicaliști burghezi, nu sindicaliști de stânga”

Cristache susține că liderii sindicali trăiesc bine, indiferent de situația profesorilor sau a muncitorilor.

„Avem sindicaliști burghezi, noi. Nu avem sindicaliști de stânga, cum e normal ca fiecare să lupte pentru drepturile colegilor. (…) Ei sunt niște îmbuibați acolo. (…) În afara acestor demonstrații nu au activitate sindicală.”, a spus Ionuț Cristache.

Cristoiu a completat:

„Sindicatele nu există, deși au bani. V-am dat un exemplu ce înseamnă o bătălie.”, afirmă el.

Ion Cristoiu: „Dacă apare unul mai fâșneț, îl omoară de mic”

Cristache a adăugat că sindicatele au ajuns să copieze modelul partidelor politice, eliminând orice voce nouă sau energică.

„Nu vezi un tânăr sindicalist, energic, pe un gard, cu o portavoce, mobilizând, spunând niște chestii deștepte.”, a remarcat moderatorul.

„Acum între noi fie vorba, dacă apare ăla, îl omoară de mic. (…) Vin băieții. Stai puțin. Opa, a apărut unul în afara noastră. Anulăm alegerile, nu-i așa?”, a spus Ion Cristoiu.

20:03
Marine Le Pen i-a cerut lui Macron DIZOLVAREA Adunării Naționale. Remarcile președinților de grupuri după discursul premierului francez
19:40
Moșteanu anunță că a cerut aprobarea Parlamentului pentru achiziția unei Corvete din Turcia. Care este prețul
19:36
Prima zi de școală, în stradă. De la Cotroceni, profesorii au cerut demisia lui David. Marea necunoscută: Începe școala sau vine GREVA GENERALĂ?
19:29
S-a rupt cerul în județul Alba! O comună, lovită grav de GRINDINĂ în timp ce sunt așteptate mai multe averse torențiale în țară
19:27
Marile surprize ale REȚELEI SOROS în România. Pe listă se află și Nicușor Dan, Călin Georgescu, Gabriel Liiceanu, Lucian Mîndruță sau Victor Rebengiuc. De ce sume/burse au avut parte
19:20
Ministerul Justiției inițiază consultări pentru infracțiunile contra vieții, în vederea modificării codului Penal