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Marius Tucă explică dosarul Bogdan Peșchir: Se încearcă legarea anulării alegerilor de campania lui Călin Georgescu/De ce nu este citat Kensington?

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Prin arestul preventiv din ancheta care îl vizează pe Bogdan Peșchir se încearcă o conexiune cu dosarul anulării alegerilor în urma presupusei tentative de lovitură de stat de care este acuzat Călin Georgescu, a afirmat jurnalistul Marius Tucă în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

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Legătura Peșchir – Georgescu

Din stenogramele pe care le-a dat publicității ieri nu reiese nimic din nimic. Au dat niște povești la presă, a remarcat moderatorul Ionuț Cristache.

În opinia invitatului său, se încearcă a se induce ideea că omul de afaceri Bogdan Peșchir a susținut în mod ilegal campania electorală a suveranistului, deși stenogramele exact asta nu au reușit să dovedească. 

Uitați-vă la dosarul lui Bogdan Peșchir, că s-au întors de unde au plecat. Faptul că acea campanie pe TikTok… Încearcă acum să lege anularea alegerilor și acel dosar despre care vorbeam, și acea campanie lui Călin Georgescu. Care chiar nu a costat nimic, a costat zero. De fapt a costat zeci de mii de euro. Cum puteai cu zeci de mii de euro. Sau hai să zicem, cu sute de mii de euro, să influențezi votul românilor? Și asta se face pe TikTok”.

Enigma Kensington

În altă ordine de idei, moderatorul emisiunii a mai ridicat problema de ce, în condițiile în care a susținut campania lui Călin Georgescu pe aceeași rețea socială, compania de marketing politic Kensington Communication, aflată sub contract cu PNL la acel moment, nu este cercetată deloc în aceste dosare. 

Nu o să-i citeze niciodată. Mai mult decât atât, vreau să spun că din acest dosar reiese foarte clar sau nu reiese absolut deloc faptul că a existat vreo legătură între Călin Georgescu, stafful lui de campanie și Bog PR. Ca și când, să spunem, în plin absurd, că a existat o înțelegere între Călin Georgescu și Bogdan Peșchir pentru susținerea acestuia în campanie electorală”, a comentat Marius Tucă.

Georgescu va rămâne în arest

În aceeași intervenție, vedeta de televiziune a mai pronosticat că, din punctul său de vedere, Curtea de Apel București va schimba decizia pe care a dat-o TMB-ul, iar Călin Georgescu va fi în continuare în arestul central.

Sunt absolut convins (n.r. – că nu va fi eliberat). Pentru că urmează acum să vină Luca Niculescu cu programul. Are loc votul. Nici vorbă să-l elibereze pe Călin Georgescu, chiar dacă ar fi în arest la domniciliu.

Comentarii 1
  • Daniel Antonenco

    România a ajuns pe mâna unor bandiți, care au îmbrăcat haine de politicieni și de magistrați și conduc acum țara spre un dezastru vizibil de departe. Sunt scârbit de aceste vremuri. Românii s-au trezit, au acum și liderul potrivit, iar hoarda de bandiți s-a năpustit asupra lui. Dar cum să înfrunți tagma de bandiți înarmați cu atât de multă putere, pe care, culmea, chiar noi le-am dat-o.

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