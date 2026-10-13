Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „O facere de dreptate” Mirel Palada explică decizia în cazul lui Călin Georgescu: Se confirmă că este un dosar politic

„O facere de dreptate” Mirel Palada explică decizia în cazul lui Călin Georgescu: Se confirmă că este un dosar politic

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Decizia de marți de scoatere a lui Călin Georgescu din arestul central și plasare în arest la domiciliu confirmă faptul că este vorba de un dosar politic, a afirmat Mirel Palada în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul sociolog a evidențiat vulnerabilitatea statului, care nu a putut instrumenta până la capăt un caz de abuz. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Palada: Statul nu a știut să pună în aplicare instrumentul abuzului

Într-un dialog cu moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, Mirel Palada a comentat astfel evoluția cazului:

oll id=”30″]

Se vede în două feluri. În primul rând, se vede felul în care Călin Georgescu, în cele din urmă, a dovedit că nu este într-atât de vinovat, Că, de fapt, a fost un abuz al statului la adresa dânslui și se întărește presupunerea că de fapt este un dosar politic. Și, pe de altă parte, se vede și slăbiciunea statului român, care nici măcar având la îndemână instrumentul abuzului, nu știe să-l pună în aplicare cum trebuie. Ne arată mediocritatea statului român în a ține un topor în mână și a-l folosi. Avem pe de o parte o facere de dreptate, și pe de altă parte avem o coadă de topor slabă. 

Dosarul vizează slăbirea lui Georgescu

În comentariul său, cunoscutul sociolog a mai apreciat că a fost un dosar convenabil pentru dosar, prin care a încercat, într-un șir de abuzuri și în contextul unot probe neconvingătoare, să pericliteze imaginea și poziția lui Călin Georgescu după modelul precedent al lui Liviu Dragnea

Am înțeles că este un dosar convenabil, în care dânsul a fost băgat așa ca intermediar și că acuzațiile au fost foarte slabe. Este un dosar început cu mult timp înainte. Și care în momentul de față este instrumentat în mod convenabil pentru a-l slăbi pe el și pentru a-i să construi niște mânere convenabile pentru a nu mai fi acceptat să candideze la următoarele alegeri. Exact cum s-a construit lui Liviu Dragnea, de manieră convenabilă, o succesiune de dosare trase de păr în așa fel încât să fie băgat în pușcărie. La fel se încearcă și la Călin Georgescu să facă mai multe dosare în așa fel încât să fie condamnat în primul cu suspendare, iar în al doilea să nu mai poată fi aplicată suspendarea pentru a fi băgat în pușcărie. Cam asta este succesiunea de acte, de abuzuri pe care le face statul român la adresa lui Călin Georgescu în context politic-electoral, 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”
15:59
Marius Tucă stinge entuziasmul de după decizia de eliberare a lui Georgescu: „Va rămâne în arest” / „Sigur se va găsi un judecător care să încline balanța” / „Georgescu trebuie să rămână în arest până trece guvernul Niculescu”
EXCLUSIV De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
11:58
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
EXCLUSIV Cristoiu descifrează lupta pentru putere: Grindeanu a avut un moment electoral/Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți
19:21
Cristoiu descifrează lupta pentru putere: Grindeanu a avut un moment electoral/Niculescu e un fel de stâlpul porții în care trag toți
EXCLUSIV Cristoiu comentează scenariul ruperii AUR: Să te combini cu Voiculescu? Pe tot ce a pus mâna s-a dus dracului
18:07
Cristoiu comentează scenariul ruperii AUR: Să te combini cu Voiculescu? Pe tot ce a pus mâna s-a dus dracului
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
17:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 13 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
EXCLUSIV Robert Turcescu, prezent la protestele de la Arestul central: Oamenii de acolo sunt medici, profesori/Cristoiu: Este un fenomen social, se joacă cu focul
16:32
Robert Turcescu, prezent la protestele de la Arestul central: Oamenii de acolo sunt medici, profesori/Cristoiu: Este un fenomen social, se joacă cu focul
Mediafax
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Ce poți așeza la fereastră în seara de 13 octombrie, în Ajunul Sfântei Parascheva. Tradiția veche păstrată de credincioși!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Ce mâncau, de fapt, dinozaurii? Cel mai probabil alge marine, indică noi fosile
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
ECONOMIE Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație
15:56
Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Puterea de cumpărare, afectată de inflație
ULTIMA ORĂ VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central
15:53
VIDEO | Reacția susținătorilor care au primit vestea eliberării lui Călin Georgescu chiar în fața Arestului Central
FLASH NEWS Au izbucnit proteste în Azerbaidjan după ce guvernul a interzis purtarea hijabului în școli. Învățătoare: „Este alegerea mea personală să port hijab”
15:43
Au izbucnit proteste în Azerbaidjan după ce guvernul a interzis purtarea hijabului în școli. Învățătoare: „Este alegerea mea personală să port hijab”
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță că vrea să semneze un acord bilateral cu Luca Niculescu: PNL intră în opoziție, votează guvernul și își asumă că nu va vota nicio moţiune de cenzură timp de șase luni
15:34
Bolojan anunță că vrea să semneze un acord bilateral cu Luca Niculescu: PNL intră în opoziție, votează guvernul și își asumă că nu va vota nicio moţiune de cenzură timp de șase luni
INTERVIU EXCLUSIV Camerele de supraveghere inteligente cu tehnologie românească intră în ecuația apărării. Șeful Asociației Române pentru Tehnică de Securitate: Programul SAFE nu trebuie să fie doar pentru marii jucători din industrie
15:30
Camerele de supraveghere inteligente cu tehnologie românească intră în ecuația apărării. Șeful Asociației Române pentru Tehnică de Securitate: Programul SAFE nu trebuie să fie doar pentru marii jucători din industrie
FLASH NEWS Trump nu crede că Rusia și China ar putea ajuta Iranul: „Au prea multe de pierdut”
15:29
Trump nu crede că Rusia și China ar putea ajuta Iranul: „Au prea multe de pierdut”

Cele mai noi

Trimite acest link pe