Decizia de marți de scoatere a lui Călin Georgescu din arestul central și plasare în arest la domiciliu confirmă faptul că este vorba de un dosar politic, a afirmat Mirel Palada în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul sociolog a evidențiat vulnerabilitatea statului, care nu a putut instrumenta până la capăt un caz de abuz. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Într-un dialog cu moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, Mirel Palada a comentat astfel evoluția cazului:
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„Se vede în două feluri. În primul rând, se vede felul în care Călin Georgescu, în cele din urmă, a dovedit că nu este într-atât de vinovat, Că, de fapt, a fost un abuz al statului la adresa dânslui și se întărește presupunerea că de fapt este un dosar politic. Și, pe de altă parte, se vede și slăbiciunea statului român, care nici măcar având la îndemână instrumentul abuzului, nu știe să-l pună în aplicare cum trebuie. Ne arată mediocritatea statului român în a ține un topor în mână și a-l folosi. Avem pe de o parte o facere de dreptate, și pe de altă parte avem o coadă de topor slabă.
În comentariul său, cunoscutul sociolog a mai apreciat că a fost un dosar convenabil pentru dosar, prin care a încercat, într-un șir de abuzuri și în contextul unot probe neconvingătoare, să pericliteze imaginea și poziția lui Călin Georgescu după modelul precedent al lui Liviu Dragnea.
Am înțeles că este un dosar convenabil, în care dânsul a fost băgat așa ca intermediar și că acuzațiile au fost foarte slabe. Este un dosar început cu mult timp înainte. Și care în momentul de față este instrumentat în mod convenabil pentru a-l slăbi pe el și pentru a-i să construi niște mânere convenabile pentru a nu mai fi acceptat să candideze la următoarele alegeri. Exact cum s-a construit lui Liviu Dragnea, de manieră convenabilă, o succesiune de dosare trase de păr în așa fel încât să fie băgat în pușcărie. La fel se încearcă și la Călin Georgescu să facă mai multe dosare în așa fel încât să fie condamnat în primul cu suspendare, iar în al doilea să nu mai poată fi aplicată suspendarea pentru a fi băgat în pușcărie. Cam asta este succesiunea de acte, de abuzuri pe care le face statul român la adresa lui Călin Georgescu în context politic-electoral,