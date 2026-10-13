Decizia de marți de scoatere a lui Călin Georgescu din arestul central și plasare în arest la domiciliu confirmă faptul că este vorba de un dosar politic, a afirmat Mirel Palada în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul sociolog a evidențiat vulnerabilitatea statului, care nu a putut instrumenta până la capăt un caz de abuz. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Palada: Statul nu a știut să pună în aplicare instrumentul abuzului

Într-un dialog cu moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, Mirel Palada a comentat astfel evoluția cazului:

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„Se vede în două feluri. În primul rând, se vede felul în care Călin Georgescu, în cele din urmă, a dovedit că nu este într-atât de vinovat, Că, de fapt, a fost un abuz al statului la adresa dânslui și se întărește presupunerea că de fapt este un dosar politic. Și, pe de altă parte, se vede și slăbiciunea statului român, care nici măcar având la îndemână instrumentul abuzului, nu știe să-l pună în aplicare cum trebuie. Ne arată mediocritatea statului român în a ține un topor în mână și a-l folosi. Avem pe de o parte o facere de dreptate, și pe de altă parte avem o coadă de topor slabă.

Dosarul vizează slăbirea lui Georgescu

În comentariul său, cunoscutul sociolog a mai apreciat că a fost un dosar convenabil pentru dosar, prin care a încercat, într-un șir de abuzuri și în contextul unot probe neconvingătoare, să pericliteze imaginea și poziția lui Călin Georgescu după modelul precedent al lui Liviu Dragnea.