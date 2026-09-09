Relația dintre președintele țării și USR, partid pe care l-a înființat și l-a adus în fosta coaliție de guvernare, nu mai este una pozitivă, a afirmat istoricul Adrian Cioroianu în emisiunea Ai Aflat! de marți. Semnele distanțării se văd mai ales în relația dintre Nicușor Dan și Oana Țoiu, ministrul userist din fruntea MAE, a punctat fostul ministru de Externe.

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De altfel, Nicușor Dan a transmis critici subtile în legătură cu activitatea Oanei Țoiu, la Reuniunea anuală a Diplomației.

Nicușor Dan crede că USR l-a trădat

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că, cel mai probabil, șeful statului se consideră abandonat sau chiar trădat de USR. Ca dovadă, nu a reacționat categoric în cazul Legii integrității, care l-a lăsat fără postul de primar pe actualul președinte al partidului, Dominic Fritz.

„Nu există un partid în momentul de față pe care să-l privească bine. Adică nici măcar partidul pe care l-a înființat USR-ul. Nici măcar. Păi din perspectiva domniei sale, USR-ul l-a trădat acum. Specialist în trădări.

Ca să vă spun foarte deschis, la tipul de raționament de care domnul președinte Nicușor Dan ne-a dat dovadă până acum, nu cred că s-a întristat foarte mult domnul Nicușor Dan de ce s-a întâmplat domnului Fritz”.

E dezamăgit de maniera în care USR-ul s-a comportat

„Cred că e dezamăgit de maniera în care USR-ul s-a comportat cu sine. Probabil consideră că la un anumit nivel, la un anumit moment, USR-ul l-a abandonat sau l-a trădat sau nu i-a împărtășit ideile. Să nu credeți că… dincolo de dorința unora care se pozau la început cu președintele Nicușor Dan. Îmi aduc aminte cum ieșeau în cale, se pozau în avion. Nu o făcea Nicușor Dan, o făceau minionii care doreau să… Uite, avem președinte, e plecat dintre noi, ne-a băgat la guvernare. Adevărul că i-a băgat la guvernare, după care nu s-a mai înțeles”.

Semnele distanțării

Fostul ministru de Externe din guvernul Tăriceanu a dezvăluit, din sursele pe care le are în MAE, că președintele nu o consultă pe Oana Țoiu în chestiuni de afaceri internaționale.