01 dec. 2025, 11:02, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena Lasconi denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan” / Sursa FOTO: screenshot video

În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu face un comentariu tăios pornind de la interviul pe care Elena Lasconi l-a acordat televiziunii Digi24. Pentru că nu mai urmărește de ani buni programele TV, după cum singur recunoaște, Cristoiu mărturisește că a ajuns să vadă declarațiile fostei șefe USR numai după ce a fost sunat de un coleg din presă, care i-a atras atenția asupra discuției „cu un entuziasm debordant”.

Cristoiu a tras o concluzie fermă: interviul a fost unul excepțional, iar meritele trebuie împărțite între Elena Lasconi și gazda emisiunii.

„Lasconi este victima anulării alegerilor”

„Eu nu mă uit la televizor, cred că de câțiva ani, și din acest punct de vedere mă înscriu în comportamentul, să zicem, generației Z, care urmărește aproape totul pe Internet și nici măcar de pe laptop, ci de pe telefonul mobil. Cred că viitorul aparține telefonului mobil.

E explicabil de ce n-am știut, n-am luat în seamă interviul acordat de Elena Lasconi postului Digi 24. Am fost sunat imediat după interviu de un jurnalist, bun om politic, membru al unui partid adversar până nu demult partidului Elenei Lasconi – USR -, care mi-a atras atenția asupra acestui interviu cu un entuziasm debordant.

Un interviu excepțional, cu multe dezvăluiri privind anularea alegerilor și cu critici severe la adresa lui Nicuşor Dan. Probabil că, în jurnalul meu video, când mă voi mai referi la anularea alegerilor, voi aborda și acest interviu în contextul unei teze pe care eu țin să o avansez și anume că principala victimă a anulării alegerilor nu este Călin Ceocescu, ci Elena Lasconi”, spune Cristoiu.

Războiul USR împotriva primarilor

„M-aș opri la tot ceea ce a spus în interviu Elena Lasconi, în calitate de primar. În ultima vreme asistăm, din partea puterii centrale întruchipate de Nicușor Dan, dar mai ales de Ilie Bolojan, amândoi USR-iști, la o hăituire fără precedent. Asistăm la o campanie bine ticluită, avându-l ca șef pe Ilie Bolojan, împotriva unei tendințe, unui fenomen pur democratic și anume de centralizare.

Elena Lasconi, în calitate de primar, a dezvăluit lucruri înfiorătoare despre războiul dus de Guvernul Bolojan, de puterea centrală împotriva primăriilor și, prin aceasta, împotriva comunităților locale și împotriva descentralizării… și chiar împotriva democrației. Ca primar, Lasconi a arătat cum au fost tăiate de la centru investiții și proiecte europene cum s-au decis tăieri de personal. Toate acestea, repet, luate de sus, de la centru, de la București. fără a ține cont de specificul fiecarei primării, a fiecărei comunități locale.

În mai multe rânduri am atras atenția că asistăm la un război de tip USR, pentru că USR nu are primari, împotriva primarilor. Un război la care primarii PSD și PNL, cu mici excepții, nu scot nici măcar un mieunat”, atrage atenția Ion Cristoiu.

