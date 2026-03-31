Pleacă premierul din funcție? Tăriceanu: Bolojan a făcut toată treaba murdară a guvernării

Invitatul ediției de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a creionat o analiză a crizei politice actuale, amplificată de recesiune și de criza carburanților. În opinia fostului președinte al liberalilor, actualul președinte al partidului istoric – care este și șeful guvernării -, Ilie Bolojan, poartă pe umeri o povară grea. Totuși, Tăriceanu chestionează eficiența măsurilor dramatice de austeritate impuse de premier

În calitate de fost premier al României, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache apreciază că premierul liberal din fruntea Cabinetului nu va părăsi guvernarea. De altfel, în ciuda protestelor multor români și a unor voci sonore din Parlament, schimbarea unui guvern e dificilă, a punctat Călin Popescu Tăriceanu.

În contextul actualei crize politice, eu nu cred că Ilie Bolojan este dispus să-și dea demisia. Cum se ajunge la formarea unui guvern? E foarte complicat să schimbi Guvernul.  

Ce miză are PSD, de fapt

Chestionat de moderator dacă partidul pe care l-a condus, PNL, ar fi dispus să-l sacrifice pe șeful său, Bolojan, pentru a salva coaliția cu PSD, Tăriceanu a explicat că premierul a preluat toată partea urâtă, nepopulară a măsurilor de austeritate.

Bolojan a trebuit să facă treburile grele, tăierile de salarii, creșterile de impozit. Astăzi m-am uitat pe o listă a impozitelor care au fost crescute. Nu sunt nici puține și nici mici. Deci el a făcut toată treaba murdară a guvernării, cum se zice, toată treaba grea. Eu cred că interesul PSD-ului, că se vede că atacul îl vizează pe el, dar să lase în continuare această formulă… După ce se produce redresarea mult dorită, care e amenințată acum de un nou element, războiul din Iran, PSD-ul și-ar permite să vină ulterior, într-o perioadă în care măsurile dure au fost luate, și-au produs efectele, s-a însănătoșit situația finanțelor țării. Și să purceadă la partea sa de guvernare. 

Ilie Bolojan, interviu în Le Figaro. Vorbește despre „înțelepciune politică”. Francezii au remarcat mai ales „uriașul palat de marmură”, adică Palatul Victoria

Ce jocuri face PSD, de fapt. Tăriceanu: Nu cred că PSD vrea guvernarea acum

