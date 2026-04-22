Într-o intervenție live în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta a criticat actuala configurație a guvernării. Fostul premier apreciază că includerea USR în guvern a avut și are efecte nefaste, ținând cont că acest partid are o doctrină extremistă de stânga foarte chestionabilă. Un rol important în ascensiunea sa l-a avut președintele.

În opinia fostului președinte al social-democraților, Nicușor Dan a contribuit mult la cooptarea USR în guvern, în pofica scorului electoral modest al partidului.

„Nu va zice: Hai să vedem ce a votat poporul român”

I-a obligat să stea împreună și le-a băgat USR pe gât. PSD, PNL, UDMR, minorități aveau voturi pentru guvernare. Și au mai guvernat împreună, și pe vremea mea cu USL, și pe vremea lui Ciucă-Ciolacu. N-a fost așa rău. Dar le-a băgat pe dracu în casă și acum, când a văzut că nu merge cu dracu în casă, zice să se împace. Nu te poți împăca cu dracu, n-ai cum. Dar nici nu cred că va zice (Nicușor Dan), am greșit anul trecut sau mă rog, am avut intenții bune și n-a ieșit bine. Să pornim de la momentul alegerilor și al majorităților parlamentare. Hai să vedem ce a votat poporul român. PSD, Grindeanu, fă guvernul. Dacă nu poate Grindeanu, Simion. Dacă nu poate Simion, Bolojan. Dacă nu poate Bolojan, la alegeri. Așa se întâmplă în Europa aia. Noi vrem să fim pro-europeni, dar nu facem ca Europa decât când ne convine.

Dubla măsură a etichetei de extremism

Ponta a amintit că retorica venită de la liderii UE, care invocă extremismul unor formațiuni politice este una ipocrită, însă ei sunt reprezentanții Bruxelles–ului, Parisului, Berlinului.

Ionuț Cristache: Și dacă Bruxelles-ul totuși se uită cu îngrijorare la faptul că România ar putea să aibă un guvern minoritar susținut de partide extremiste?

Ponta: Nu, că nu mai sunt extremiste dacă susțin guvernul minoritar. Doar dacă PSD discută cu AUR sunt extremiste. Atunci sunt extremiști. Atunci nu mai respectă valorile europene. Da, dar de ce te miră? Dubla măsură. Am statuat că ipocrizia este prima caracteristică.

Cristache: Uneori poate părem ridicoli că trebuie să spunem lucruri atât de evidente. Dar ele trebuie spuse, ca și cel mai tâmpit din țara asta să le priceapă.

Ponta: Se pare că nu le pricep. Dimpotrivă, că dacă totuși n-ai fi foarte tâmpit după ce ți s-a spus că vine Iohannis să te salveze, după aia vine Nicușor să te salveze, acum te salvează Bolojan. Dacă de fiecare dată zici, băi, m-au păcălit, am votat prost, după care te păcălești, votezi iar prost, nu mai e vina alora care te-au păcălit.

