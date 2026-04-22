Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit

Într-o intervenție live în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, Victor Ponta a criticat actuala configurație a guvernării. Fostul premier apreciază că includerea USR în guvern a avut și are efecte nefaste, ținând cont că acest partid are o doctrină extremistă de stânga foarte chestionabilă. Un rol important în ascensiunea sa l-a avut președintele.

În opinia fostului președinte al social-democraților, Nicușor Dan a contribuit mult la cooptarea USR în guvern, în pofica scorului electoral modest al partidului.

„Nu va zice: Hai să vedem ce a votat poporul român”

I-a obligat să stea împreună și le-a băgat USR pe gât. PSD, PNL, UDMR, minorități aveau voturi pentru guvernare. Și au mai guvernat împreună, și pe vremea mea cu USL, și pe vremea lui Ciucă-Ciolacu. N-a fost așa rău. Dar le-a băgat pe dracu în casă și acum, când a văzut că nu merge cu dracu în casă, zice să se împace. Nu te poți împăca cu dracu, n-ai cum. Dar nici nu cred că va zice (Nicușor Dan), am greșit anul trecut sau mă rog, am avut intenții bune și n-a ieșit bine. Să pornim de la momentul alegerilor și al majorităților parlamentare. Hai să vedem ce a votat poporul român. PSD, Grindeanu, fă guvernul. Dacă nu poate Grindeanu, Simion. Dacă nu poate Simion, Bolojan. Dacă nu poate Bolojan, la alegeri. Așa se întâmplă în Europa aia. Noi vrem să fim pro-europeni, dar nu facem ca Europa decât când ne convine. 

Dubla măsură a etichetei de extremism

Ponta a amintit că retorica venită de la liderii UE, care invocă extremismul unor formațiuni politice este una ipocrită, însă ei sunt reprezentanții Bruxellesului, Parisului, Berlinului. 

Ionuț Cristache: Și dacă Bruxelles-ul totuși se uită cu îngrijorare la faptul că România ar putea să aibă un guvern minoritar susținut de partide extremiste?

Ponta: Nu, că nu mai sunt extremiste dacă susțin guvernul minoritar. Doar dacă PSD discută cu AUR sunt extremiste. Atunci sunt extremiști. Atunci nu mai respectă valorile europene. Da, dar de ce te miră? Dubla măsură. Am statuat că ipocrizia este prima caracteristică.

Cristache: Uneori poate părem ridicoli că trebuie să spunem lucruri atât de evidente. Dar ele trebuie spuse, ca și cel mai tâmpit din țara asta să le priceapă.

Ponta: Se pare că nu le pricep. Dimpotrivă, că dacă totuși n-ai fi foarte tâmpit după ce ți s-a spus că vine Iohannis să te salveze, după aia vine Nicușor să te salveze, acum te salvează Bolojan. Dacă de fiecare dată zici, băi, m-au păcălit, am votat prost, după care te păcălești, votezi iar prost, nu mai e vina alora care te-au păcălit. 

Vizionați emisiunea integral:

TURISM Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
FLASH NEWS Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
ULTIMA ORĂ Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
16:42
Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
ULTIMA ORĂ Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
16:40
Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
MILITAR Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi

Cele mai noi

Trimite acest link pe