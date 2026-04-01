Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: ”Rusia câștigă între 250-300 milioane de dolari pe zi de când a început războiul din Iran”

Ștefan Popescu: ”Rusia câștigă între 250-300 milioane de dolari pe zi de când a început războiul din Iran”

Deși se invocă mereu vulnerabilitatea economică a Rusiei, măcinată de cheltuielile implicate de 4 ani de război, adevărul este mai nuanțat, arată analistul de politică externă Ștefan Popescu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!. Mai mult, țara cu o industrie robustă, condusă cu o mână de fier de Vladimir Putin, este unul din marii câștigători ai conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. 

Ionuț Cristache: Dar Rusia cum își permite războiul ăsta, domnule Popescu? Că m-am săturat de toții ăștia care au prevestit, de la FMI, de la Banca Mondială, de la vorbacii din România… Toți prevesteau declinul economic al Rusiei și acum un an, și acum 2 ani și acum 4 ani și n-a mai venit. Cât de rezilientă să fie economia primitivă a Rusiei, cum ziceau toți că e?

Ștefan Popescu: Are o structură industrială foarte robustă, dincolo de sprijinul inițial al Iranului și al Coreei de Nord. Dar Rusia și-a păstrat un complex militaro-industrial impozant. E o economie foarte rezilientă. Ei aveau într-adevăr un deficit bugetar destul de mare, vreo 42 miliarde de dolari, dar riscă să se transforme în excedent. Câștigă cam 250-300 milioane de dolari PE ZI în acest moment, încasează din petrol.

”Favorizezi Rusia și îi dai o gură de oxigen extraordinară”

Expertul mai apreciază că, în noul context geopolitic mondial, Federația Rusă este net favorizată. Noua conjunctură creată de criza petrolului îi va permite să-și susțină în continuare războiul din Ucraina

”Apropo de erori, favorizezi Rusia și îi dai o gură de oxigen extraordinară. Bani care se vor duce inclusiv în susținerea financiară a războiului din Ucraina”.  

AUTORUL RECOMANDĂ

Ștefan Popescu: "Iranienii sunt învingători acum/Reconstrucția se va face cu China, adusă în Orientul Mijlociu"

Putin nu vrea doar petrodolari, conflictul din Iran oferă încă o oportunitate nesperată. „Kremlinul nu a semănat această recoltă, dar cel mai probabil o va culege"

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

Cele mai noi

Trimite acest link pe