Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier

Ecourile scandalului repatrierii fiicei lui Victor Ponta nu s-au stins. Prezent în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a criticat vehement prestația Oanei Țoiu, pe care o consideră pur și simplu josnică. Ca fost premier, invitatul apreciază că s-ar fi impus ca Ilie Bolojan să-i ceară explicit demisia ministrului de Externe. 

Marți, fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării, după ce nu ar fi fost lăsată să se îmbarce în zborul de repatriere, la ordinul șefei MAE (Detalii AICI).

Copilul ăla se încadra perfect să fie repatriat/Țoiu trebuia să-și dea demisia

Rugat de moderatorul emisiunii să comenteze, în calitate de fost demnitar al statului, criza de la MAE în contextul românilor repatriați din Dubai, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că, din punctul său de vedere, Oana Țoiu era datoare să își prezinte demisia din funcție.

“Mie mi se pare că acțiunea ministrului de Externe a fost una de o josnicie fără margini. Eu n-am pomenit așa ceva. Copilul ăla, acum sigur că are un nume sonor… Dar se încadra perfect în categoria celor care ar fi trebuit să beneficieze de ajutorul acordat de serviciul consular și să fie repatriat în România. În orice țară normală, ministrul ar fi trebuit să-și dea demisia“. 

Tăriceanu: Nu aș fi avut nici cea mai mică reținere

În acest context, politicianul a observat că, în calitate de fost prim-ministru, consideră cp premierul Bolojan ar fi trebuit personal să-i solicite demisia Oanei Țoiu.

Atunci primul-ministru ar fi trebuit să o cheme și să-i spună: Doamna Țoiu, aveți pe masă două variante. Prima – dacă în 24 de ore nu v-ați dat demisia, să știți că eu vă demit din Guvern. La revedere, vă mulțumesc. Nu aș fi avut nici cea mai mică reținere. 

