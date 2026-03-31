Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția

Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării, după ce nu ar fi fost lăsată să se îmbarce în zborul de repatriere, la ordinul șefei MAE.

„Subsemnata, PONTA IRINA-OCTAVIA, cetățean român solicit respectuos constatarea și sancționarea faptei prevăzută de art. 2

alin. (4) din Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, […] săvârșită la data de doamna Țoiu OanaSilvia, în calitate de Ministru al afacerilor externe care, în această calitate publică, a dispus împiedicarea subsemnatei de a mă îmbarca la bordul aeronavei care urma să mă repatrieze din Emiratele Arabe Unite, teritoriu aflat în zonă de război, pentru simplul motiv că tatăl subsemnatei este fostul premier al României, Ponta VictorViorel.