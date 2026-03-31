Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a criticat poziția Republicii Moldova. În viziunea fostului premier, Maia Sandu are o prestație tot mai vizibilă pe plan extern. Totuși, acesta este nemulțumit de faptul că puterea de la Chișinău evită cu orice preț vreo referire la unirea cu România.

Basarabia pe numele său, atrage atenția politicianul referitor la Republica Moldova, este mult mai prezentă pe agenda internațională prin președinta Maia Sandu.

”Amărâta noastră de vecină numită Moldova, uite-o, se învârte doamna Maia Sandu”

Totuși, puterea din această țară nu este câtuși de puțin dornică de unirea cu țara mamă, observă fostul premier liberal.

”Amărâta noastră de vecină numită Moldova, uite-o, se învârte doamna Maia Sandu… E mult mai activă, cred că s-a acomodat mai bine cu rolul ăsta. Dar lăsând la o parte persoana. Eu mă refer țara. Moldova face niște pași. Nu pașii pe care mi i-aș dori pentru că eu aș vrea să aud în discursul public al oficialităților din Basarabia, nu Moldova. Basarabia, că țara așa se numește. Să vorbească despre unirea cu România. Domne, fug ca dracul de tămâie să pronunțe această sintagmă. Că știți, ne integrăm în Uniunea Europeană, că o să dregem”.

Unirea, primejduită de ”interesele personale” ale liderilor de peste Prut

Invitatul a menționat în context o discuție cu un prieten, care i-a amintit de fostul președinte al țării vecine, Mircea Snegur. Acest exemplu reliefează interesele personale ale liderilor de peste Prut.

Într-o convorbire la Paris, a fost întrebat de ce nu vrea unirea cu România. Știți ce a răspuns Snegur? Dacă facem unirea cu România, eu ce o să devin? Probabil prefect de județ. Să știți că sunt mulți cu acest gând prezent, președintele, premierul, președintele Parlamentului cad în rang toți. Intervin niște considerente de ordin personal. Ar fi trebuit și treaba asta discutată, cum să gestionăm Unirea. Cei din Moldova să capete niște poziții care să-i valorizeze, a completat Tăriceanu în studioul Gândul.

