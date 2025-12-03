Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, Doru Bușcu, a creionat o radiografie a celor mai recente evoluții din ultima săptămână de campanie, în cursa pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei.

În opinia cunoscutului jurnalist, lupta cea mai dură se va da între candidata fără partid, dar cu o televiziune în spate, Anca Alexandrescu, și candidații susținuți de partidele mari, cu resurse financiare. Vedeta de televiziune ar putea produce o surpriză, apreciază Doru Bușcu, dar și candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Istoria recentă nu exclude o victorie a suveraniștilor

Doru Bușcu: E, să spunem așa, candidatul Realității TV, care se bate acolo în prima linie cu candidații unor partide așezate, cu bani, cu așa… Și, deși sigur că lumea spune că nu se poate să vină suveraniștii, istoria recentă arată că s-a mai putut.

Ionuț Cristache: Doar că am anulat când s-a putut. Tu crezi că există riscul să se anuleze și la București dacă ies suveraniștii? Pe model Georgescu?

Bușcu: Nu cred, pentru că Bucureștiul are o anvergură mică politică, e o poziție mai degrabă administrativă aia de primar. E și o trambulină pentru…

Cristache: Păi, Doru, eu îți dau o veste. Dacă Anca iese primar, în 2 ani jumate e președinte, 3 ani jumate.

Ciprian Ciucu i-ar putea sufla partidul lui Ilie Bolojan

Bușcu: Nu m-aș pripi, dar într-adevăr, e clar că un candidat precum Ciucu are această socoteală, pentru că face parte din natura lui de om politic recent. E clar că acolo bate, pentru că el este ambițios, vrea să urce, se vede dorința de a se cățăra în… Și Ciucu dacă ajunge primar, sigur va face niște mișcări în interiorul partidului și se va scutura puțin partidul de competentul fără păr, dar cu sprânceană. Și atunci tânărul Ciucu poate să ia un nou mandat, că nu e greu să înnoiești mandatul dacă câștigi.

