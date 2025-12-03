Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr

Va fi primarul Capitalei viitorul președinte? Bușcu: E clar că un candidat ca Ciucu acolo bate/Se va scutura puțin partidul de competentul fără păr

03 dec. 2025, 19:02, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, Doru Bușcu, a creionat o radiografie a celor mai recente evoluții din ultima săptămână de campanie, în cursa pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei.

În opinia cunoscutului jurnalist, lupta cea mai dură se va da între candidata fără partid, dar cu o televiziune în spate, Anca Alexandrescu, și candidații susținuți de partidele mari, cu resurse financiare. Vedeta de televiziune ar putea produce o surpriză, apreciază Doru Bușcu, dar și candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Istoria recentă nu exclude o victorie a suveraniștilor

Doru Bușcu: E, să spunem așa, candidatul Realității TV, care se bate acolo în prima linie cu candidații unor partide așezate, cu bani, cu așa… Și, deși sigur că lumea spune că nu se poate să vină suveraniștii, istoria recentă arată că s-a mai putut.

Ionuț Cristache: Doar că am anulat când s-a putut. Tu crezi că există riscul să se anuleze și la București dacă ies suveraniștii? Pe model Georgescu?

Bușcu: Nu cred, pentru că Bucureștiul are o anvergură mică politică, e o poziție mai degrabă administrativă aia de primar. E și o trambulină pentru…

Cristache: Păi, Doru, eu îți dau o veste. Dacă Anca iese primar, în 2 ani jumate e președinte, 3 ani jumate.

Ciprian Ciucu i-ar putea sufla partidul lui Ilie Bolojan

Bușcu: Nu m-aș pripi, dar într-adevăr, e clar că un candidat precum Ciucu are această socoteală, pentru că face parte din natura lui de om politic recent. E clar că acolo bate, pentru că el este ambițios, vrea să urce, se vede dorința de a se cățăra în… Și Ciucu dacă ajunge primar, sigur va face niște mișcări în interiorul partidului și se va scutura puțin partidul de competentul fără păr, dar cu sprânceană. Și atunci tânărul Ciucu poate să ia un nou mandat, că nu e greu să înnoiești mandatul dacă câștigi. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Spitalele vechi, pericol public pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu: Mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe

Doru Bușcu despre numirile ciudate făcute de Ilie Bolojan. Cine este și ce sfori trage Florin Vlădică, un Horațiu Potra al premierului

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”
17:20
Doru Bușcu despre clipul electoral nemarcat cu Nicușor Dan. „Are și el trei corpuri, trebuie să le împace într-un fel”
EXCLUSIV Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
16:14
Avertismentul lui Alexandru Rogobete: Riscul este să avem cea mai mare criză epidemiologică pe care a avut-o vreodată România  
EXCLUSIV Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele
15:44
Ștefan Popescu: Ucraina e sacrificată de interesele americane/Nu se negociază Ucraina, ci rutele
EXCLUSIV Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
14:29
Când se rezolvă criza PUG-lui Capitalei? Ciprian Ciucu explică cum ar putea rezolva Primăria criza locuințelor pentru tineri
EXCLUSIV Spitalele vechi, pericol public pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu: Mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe
12:03
Spitalele vechi, pericol public pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu: Mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe
EXCLUSIV Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
19:06
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
Mediafax
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Tzanca Uraganu, acuzat de derapaje la adresa femeilor, și Dani Mocanu, condamnat și fugar, în top 3 al celor mai ascultați artiști pe Spotify
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini

Cele mai noi