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Viorel Cataramă explică ruptura din PNL: Dacă și în opoziție, Bolojan rămâne stăpânul absolut, e clar că partidul e neomarxist

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Unul dintre cei mai vechi lideri liberali de după 89, Viorel Cataramă, a clarificat ruptura ideologică care afectează formațiunea politică odată cu intrarea în opoziție, anunțată de președintele PNL, Ilie Bolojan. Astfel, a afirmat cunoscutul om de afaceri în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, în acest mod se va clarifica dacă va continua pierderea identității de dreapta a PNL și contopirea cu doctrina progresistă a USR.

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a traversat criza politică formalizând o alianță cu USR de mână, alianță care a propus un premier, Siegfried Mureșan, picat la vot în Parlament. Spre deosebire de USR, PNL a spus ferm că votează Guvernul Luca Niculescu, renunțând și la condiția ca PSD să nu fie parte din guvern.

PNL se va clarifica ideologic, spune Cataramă

Invitat să explice dacă această abordare nouă a liberalilor arată că s-a terminat alianța cu USR sau o reclădesc în opoziție, Viorel Cataramă a comentat că ceea ce consideră a fi un nou proiect politic va avea efecte pozitive pentru liberali. Va pune ordine în partid. Inclusiv pe mult discutata sa orientare ideologică actuală, apropiată de neomarxism.

Dacă și cu Partidul Național Liberal în opoziție, Bolojan rămâne în continuare stăpânul absolut, este clar că partidul s-a transformat radical într-un partid progresist-neomarxist. Și cu asta vedem ce va fi, să suportă consecințele. Asta e un lucru cert”.

Cum s-au blocat jocurile politice

„Domnul Bolojan a reușit să țină sub control PNL-ul, să-l transforme într-un partid pe față neomarxist – progresist și atunci jocurile politice s-au blocat”, a mai punctat omul de afaceri în studioul Gândul.

Drăgotescu: Va fi o topire a PNL în USR în același blender

Teoria lui Cataramă a fost confirmată și de cunoscuta realizatoare de televiziune Corina Drăgotescu.

N-am imaginație să spun mai mult decât că eu văd o fuziune între cele două partide. O topire USR în PNL, cum a fost PNL cu PDL, că nu ai mai fi dat șanse vreodată PNL-ului să se unească cu PDL. Să ne amintim că Tăriceanu și Traian Băsescu s-au luptat un mandat întreg. S-au luptat fiecare pentru partidul lui. Și până la urmă au sfârșit împreună într-un blender. Eu cred că mai bagă și USR în același blender. Mai ales că nu știm ce se întâmplă cu posturile din teritoriu? Oamenii ăștia vor face orice alianță posibilă, imposibilă, inimaginabilă ca să-și păstreze oamenii în teritoriu. Că o să vină alegerile și au nevoie de ei. 

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