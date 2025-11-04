Prima pagină » Cultură » Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti, în această toamnă. Spectacolul „MIHAI ȘI MIHAELA”, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de Adrian Fetecău

Cristian Lisandru
04 nov. 2025, 13:27, Cultură
„MIHAI ȘI MIHAELA” este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fondatorul Grupului VOUĂ, Adrian Fetecău.

De aceea, alături de momente care garantează reprize de râs sănătos, cu un umor fin, dar spumos, unic astăzi în peisajul de gen, în spectacol își găsesc locul și câteva momente de muzică și poezie pentru toți cei care cred că dragostea încă nu a fost strivită de nebunia zilnică în care trăim…

Este prima apariție în București a Grupului VOUĂ, în care activează acum numai actori profesioniști, după cele 15 spectacole ținute în fiecare joi seara, în această vară, în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia și după un turneu în țară.

Horațiu Mălăiele: „Este o poveste romantică despre timp, destin și frumusețea dureroasă a iubirilor trecătoare”

Așadar, sunt așteptați toți „Mihaii”, toate „Mihaelele” și toți cei care doresc să sărbătorească alături de ei ziua de 8 noiembrie cu zâmbetul pe buze.

În mod cert, va fi o seară care se va constitui într-un cadou ”mai altfel” pentru toți cei prezenți în The Pub Universitate, dornici să-și încarce, pentru o perioadă, bateriile cu un optimism care să-i ajute să treacă mai ușor peste o iarnă în care va ninge cu facturi ce ne vor albi tâmplele…

Cât despre romanul „Mihai și Mihaela”, iată ce a afirmat celebrul actor Horațiu Mălăele după ce l-a citit:

„Am citit, mi-a plăcut! Este o poveste romantică despre timp, destin și frumusețea dureroasă a iubirilor trecătoare, niciodată uitate. Într-adevăr, ar merita ecranizată. Felicitări!”, a spus Horațiu Mălăiele.

