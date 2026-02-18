Prima pagină » Actualitate » O nouă alternativă la hârtia igienică tradițională a început să pătrundă în casele din Europa. Se promite o experiență mult mai confortabilă

18 feb. 2026, 19:06, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

O nouă alternativă la hârtia igienică a început să cucerească rapid gospodăriile europene. Aceasta promite o experiență mult mai confortabilă și mai… igienică.

Astfel, companiile de specialitate au introdus versiuni de tip toaletă japoneză, echipate cu sisteme de curățare cu jet de apă, reglaje de temperatură și funcții de uscare, iar producătorii subliniază două avantaje majore ale acestor toalete inteligente.

  • Primul dintre ele ar fi sustenabilitatea: reducerea utilizării hârtiei igienice înseamnă mai puțini copaci tăiați și mai puține deșeuri de gestionat.
  • Al doilea se referă la igienă, deoarece curățarea cu apă limitează proliferarea microorganismelor, oferind o senzație de curățenie superioară hârtiei convenționale.

Totuși, piața europeană se află încă în faza de introducere și adaptare, dar tot mai multe magazine și lanțuri de bricolaj includ deja aceste toalete în cataloagele lor, pentru tot mai mulți clienți să le poată vedea și mai ales achiziționa.

Experiența utilizatorilor și avantajele financiare

Cei care au adoptat deja toaletele inteligente remarcă senzația de curățenie superioară, controlul personalizat, dar și reducerea iritațiilor provocate de hârtia igienică tradițională.

FOTO – Caracter ilustrativ

Din punct de vedere financiar, investiția inițială se recuperează în timp datorită reducerii consumului de hârtie igienică.

Unele hoteluri folosesc deja aceste sisteme, atât pentru confortul clienților, cât și pentru reducerea costurilor operaționale, fapte ce sugerează că adoptarea tehnologiei poate deveni un trend major în Europa, potrivit as.com.

