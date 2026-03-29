Prima pagină » Educație » Denissa Lăbunț, tânăra premiată de Președintele României, invitată la universități de top din lume

Denissa Lăbunț, tânăra premiată de Președintele României, invitată la universități de top din lume

Ruxandra Radulescu
România continuă să exporte inteligență la cel mai înalt nivel, iar parcursul tinerei Denissei Lăbunț este dovada vie că rigoarea școlii românești, dublată de o curiozitate intelectuală fără frontiere, deschide porțile celor mai prestigioase instituții din lume.

Elevă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, Denissa a fost admisă recent la programul de Relații Internaționale al Universității Tufts din SUA, după ce și-a demonstrat capacitățile în amfiteatrele de la Harvard și Stanford.

Denissa Lăbunț nu este doar o studentă admisă la o universitate de elită, ci un spirit enciclopedic. Profilul ei academic este unul impresionant: de la participări la The School of The New York Times până la selectarea în etapa finală a John Locke Institute Ambassador Programme.

Deși a cucerit Asia cu proiecte de cercetare în fizică și inginerie – unde a obținut Marele Premiu la International Research Project Olympiad în Indonezia cu proiectul inovator „Eco Smart Footwear” – tânăra privește spre viitor cu rigoarea unui jurist.

„Dacă olimpiadele m-au învățat cum să am dreptate, cursurile de Filosofie, Politică și Economie m-au învățat știința de a nu avea dreptate”, mărturisește ea, amintind de experiențele de la Oxford și Singapore care i-au recalibrat gândirea critică.

Recunoașterea valorii sale a venit și de la cel mai înalt nivel al statului român. Recent, în cadrul jubileului „CNU 160”, Denissa a fost premiată de Președintele României pentru excelență academică. Implicarea sa civică este la fel de intensă precum cea academică, fiind o prezență activă la tribuna Senatului României în cadrul dezbaterilor de tip MUN (Model United Nations).

„Sunt un produs al școlii românești, șlefuit de rigoarea Oxfordului și de inovația asiatică, dar care refuză să fie un produs finit”, spune Denissa.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Otilia-Tedora Alexiu, studenta microbiolog care a revoluționat domeniul cu un produs brevetat. Ce remediu a creat cercetătoarea, premiată la nivel internațional
13:22
Otilia-Tedora Alexiu, studenta microbiolog care a revoluționat domeniul cu un produs brevetat. Ce remediu a creat cercetătoarea, premiată la nivel internațional
EDUCAȚIE Simulare BAC 2026. Elevii susțin marți, 24 martie, proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie
08:40, 24 Mar 2026
Simulare BAC 2026. Elevii susțin marți, 24 martie, proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie
EDUCAȚIE Simulare Bacalaureat 2026. Peste 114.000 de elevi au fost prezenți în 1.368 de unități de învăţământ, anunță Ministerul Educației
18:19, 23 Mar 2026
Simulare Bacalaureat 2026. Peste 114.000 de elevi au fost prezenți în 1.368 de unități de învăţământ, anunță Ministerul Educației
EDUCAȚIE Simulare Bacalaureat 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor de liceu la prima probă, Limba și literatura Română
12:47, 23 Mar 2026
Simulare Bacalaureat 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor de liceu la prima probă, Limba și literatura Română
EDUCAȚIE Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
18:10, 19 Mar 2026
Simularea probelor scrise Bac’ 2026. Când încep examenele
EDUCAȚIE „Perle” la simularea de la Evaluarea Națională 2026. „Nu ne-a predat ce e un text blagian”. Cu ce altceva i-au surprins elevii pe profesori la Proba de limba și literatura română
14:54, 18 Mar 2026
„Perle” la simularea de la Evaluarea Națională 2026. „Nu ne-a predat ce e un text blagian”. Cu ce altceva i-au surprins elevii pe profesori la Proba de limba și literatura română
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Viktor Orban, huiduit copios în timpul unui miting electoral. „Vreți să dați banii maghiarilor Ucrainei!”
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Click
Schimbări spectaculoase după Luna Plină în Balanță din 2 aprilie! 3 zodii trag lozul câștigător, atrag bani, sănătate și surprize neașteptate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Meteorologii au actualizat prognoza! Cum va fi vremea în aprilie?
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Elena Ceaușescu a instituit funcția de tovarășă. Nu a avut funcție ca soție, ci a avut funcții importante în stat”
08:03
Ion Cristoiu: „Elena Ceaușescu a instituit funcția de tovarășă. Nu a avut funcție ca soție, ci a avut funcții importante în stat”
UTILE Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7
08:00
Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7
RĂZBOI Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
07:57
Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
ACTUALITATE 29 Martie, calendarul zilei: Lucy Lawless împlinește 58 de ani, Dan Bittman 64. Christopher Lambert face 69 de ani
07:15
29 Martie, calendarul zilei: Lucy Lawless împlinește 58 de ani, Dan Bittman 64. Christopher Lambert face 69 de ani
EXTERNE Un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, în centrul unui oraș din Anglia. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite
07:11
Un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, în centrul unui oraș din Anglia. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite
REȚETE Ingredientul obișnuit care face friptura să fie mai aurie și mai gustoasă
07:00
Ingredientul obișnuit care face friptura să fie mai aurie și mai gustoasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe