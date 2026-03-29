Denissa Lăbunț, tânăra premiată de Președintele României, invitată la universități de top din lume

România continuă să exporte inteligență la cel mai înalt nivel, iar parcursul tinerei Denissei Lăbunț este dovada vie că rigoarea școlii românești, dublată de o curiozitate intelectuală fără frontiere, deschide porțile celor mai prestigioase instituții din lume.

Elevă la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, Denissa a fost admisă recent la programul de Relații Internaționale al Universității Tufts din SUA, după ce și-a demonstrat capacitățile în amfiteatrele de la Harvard și Stanford.

Denissa Lăbunț nu este doar o studentă admisă la o universitate de elită, ci un spirit enciclopedic. Profilul ei academic este unul impresionant: de la participări la The School of The New York Times până la selectarea în etapa finală a John Locke Institute Ambassador Programme.

Deși a cucerit Asia cu proiecte de cercetare în fizică și inginerie – unde a obținut Marele Premiu la International Research Project Olympiad în Indonezia cu proiectul inovator „Eco Smart Footwear” – tânăra privește spre viitor cu rigoarea unui jurist.

„Dacă olimpiadele m-au învățat cum să am dreptate, cursurile de Filosofie, Politică și Economie m-au învățat știința de a nu avea dreptate”, mărturisește ea, amintind de experiențele de la Oxford și Singapore care i-au recalibrat gândirea critică.

Recunoașterea valorii sale a venit și de la cel mai înalt nivel al statului român. Recent, în cadrul jubileului „CNU 160”, Denissa a fost premiată de Președintele României pentru excelență academică. Implicarea sa civică este la fel de intensă precum cea academică, fiind o prezență activă la tribuna Senatului României în cadrul dezbaterilor de tip MUN (Model United Nations).

„Sunt un produs al școlii românești, șlefuit de rigoarea Oxfordului și de inovația asiatică, dar care refuză să fie un produs finit”, spune Denissa.