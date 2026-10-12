Prima pagină » Emisiuni » Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”

Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”

Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alina Gorghiu avertizează că PNL ar putea obține un rezultat mai slab decât la alegerile din 2024, dacă ar avea loc alegeri anticipate. Deputata subliniază că prelungirea interimatului guvernamental ar putea afecta imaginea PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PNL ar trebui să evite alegerile anticipate”

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Alina Gorghiu susține că PNL ar putea obține un rezultat mai slab decât în 2024, în cazul organizării unor alegeri anticipate. Ea afirmă că interimatul lui Ilie Bolojan ar prelungi instabilitatea din România.

„Și am să vă spun un lucru, că vorbeați de anticipate. Cred că Partidul Național Liberal ar trebui să ferească ca dracul de tămâie în acest moment de alegerile anticipate, pentru că va ieși probabil mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024. Și am să vă explic de ce. Nici acum nu stăm bine în sondajele de opinie, dar prelungirea interimatului cu Ilie Bolojan la Guvern, știe și dânsul acest lucru, nu e un mister pentru nimeni și nu mai este un secret. Înseamnă o perioadă de incertitudine profundă pentru România.” a declarat deputata PNL.

Au trecut 160 de zile de când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai 2026. Moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

„PNL va suporta costurile politice ale prelungirii interimatului guvernamental”

Deputata susține că PNL va suporta costurile politice ale prelungirii interimatului guvernamental. Ea subliniază că lipsa unui guvern cu puteri depline ar putea accentua incertitudinea economică și socială.

„Să nu poți să faci rectificare, să nu ai buget… Să ai în martie sau sfârșit de februarie alegeri anticipate și până atunci, trei-patru luni de zile, tu să stai să încasezi, să vină oamenii în stradă nemulțumiți că nu și-au luat salariile, să se închidă alte zeci de mii de firme ale antreprenorilor. Să nu ai nicio schemă de energie pentru categoriile vulnerabile în plină perioadă de iarnă. Gândiți-vă că toate aceste costuri se sparg în capul Partidului Național Liberal.”, a adăugat Gorghiu.

Ilie Bolojan a anunțat, pe 8 octombrie, că PNL este dispus să voteze învestirea Executivului condus de Luca Niculescu, dar nu va participa la guvernare dacă PSD va face parte din acesta. Bolojan a afirmat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a pregăti bugetul pentru anul viitor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Adevarul
Tragedie în Portugalia. Trei români, găsiți morți într-un rezervor de apă din Loulé. Aveau 21, 24 și 40 de ani
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Click
Ultimul telefon al Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Regretul sfâșietor al verișoarei sale: „Aș da orice să pot întoarce timpul”
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Ce se întâmplă doctore
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
POLITICĂ Luca Niculescu, despre acuzațiile că ar fi „omul francezilor”. Ce spune despre votul de învestitură și ce lucruri nu va face ca premier
22:41
Luca Niculescu, despre acuzațiile că ar fi „omul francezilor”. Ce spune despre votul de învestitură și ce lucruri nu va face ca premier
REACȚIE Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze!”
22:10
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Renunțați să mai trăiți în trecut! Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze!”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
VIDEO Luca Niculescu a salvat de la moarte o jurnalistă, la Mineriadă, în 1999. Ce i-a transmis fosta colegă de breaslă și ce întrebare i-a adresat jurnalista, la 27 de ani de la incident
21:57
Luca Niculescu a salvat de la moarte o jurnalistă, la Mineriadă, în 1999. Ce i-a transmis fosta colegă de breaslă și ce întrebare i-a adresat jurnalista, la 27 de ani de la incident
SĂNĂTATE 7 fructe și legume de toamnă recomandate de dieteticieni. Ce să mănânci în acest sezon și ce beneficii oferă
21:43
7 fructe și legume de toamnă recomandate de dieteticieni. Ce să mănânci în acest sezon și ce beneficii oferă
DECIZIE Inițiativa privind păstrarea dreptului de veto al României în UE a trecut de Senat. Senatorii AUR cer tragerea la răspundere a Oanei Țoiu
21:40
Inițiativa privind păstrarea dreptului de veto al României în UE a trecut de Senat. Senatorii AUR cer tragerea la răspundere a Oanei Țoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe