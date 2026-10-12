Alina Gorghiu: „PNL ar trebui să se ferească ca dracu de tămâie de anticipate. Nu stăm bine în sondaje”

Alina Gorghiu avertizează că PNL ar putea obține un rezultat mai slab decât la alegerile din 2024, dacă ar avea loc alegeri anticipate. Deputata subliniază că prelungirea interimatului guvernamental ar putea afecta imaginea PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PNL ar trebui să evite alegerile anticipate”

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Alina Gorghiu susține că PNL ar putea obține un rezultat mai slab decât în 2024, în cazul organizării unor alegeri anticipate. Ea afirmă că interimatul lui Ilie Bolojan ar prelungi instabilitatea din România.

„Și am să vă spun un lucru, că vorbeați de anticipate. Cred că Partidul Național Liberal ar trebui să ferească ca dracul de tămâie în acest moment de alegerile anticipate, pentru că va ieși probabil mai rău ca în alegerile de la sfârșitul anului 2024. Și am să vă explic de ce. Nici acum nu stăm bine în sondajele de opinie, dar prelungirea interimatului cu Ilie Bolojan la Guvern, știe și dânsul acest lucru, nu e un mister pentru nimeni și nu mai este un secret. Înseamnă o perioadă de incertitudine profundă pentru România.” a declarat deputata PNL.

Au trecut 160 de zile de când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai 2026. Moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

„PNL va suporta costurile politice ale prelungirii interimatului guvernamental”

Deputata susține că PNL va suporta costurile politice ale prelungirii interimatului guvernamental. Ea subliniază că lipsa unui guvern cu puteri depline ar putea accentua incertitudinea economică și socială.

„Să nu poți să faci rectificare, să nu ai buget… Să ai în martie sau sfârșit de februarie alegeri anticipate și până atunci, trei-patru luni de zile, tu să stai să încasezi, să vină oamenii în stradă nemulțumiți că nu și-au luat salariile, să se închidă alte zeci de mii de firme ale antreprenorilor. Să nu ai nicio schemă de energie pentru categoriile vulnerabile în plină perioadă de iarnă. Gândiți-vă că toate aceste costuri se sparg în capul Partidului Național Liberal.”, a adăugat Gorghiu.

Ilie Bolojan a anunțat, pe 8 octombrie, că PNL este dispus să voteze învestirea Executivului condus de Luca Niculescu, dar nu va participa la guvernare dacă PSD va face parte din acesta. Bolojan a afirmat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a pregăti bugetul pentru anul viitor.