Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu avertizează că va dura câțiva ani până când corveta „Contraamiral August Roman” va avea radarul, rachetele navale și toate echipamentele necesare. El spune că nava ar fi trebuit să fie gata mai repede, că nu este încă fiabilizată de turci și că nici măcar nu se știe exact cum funcționează. Bușcu consideră că, până la urmă, este bine că România a cumpărat-o, decât să nu aibă nimic, dar subliniază că este singură, „un personaj singuratic, solitar, care plânge pe Marea Neagră”. Dacă este lovită, România rămâne „pe zero”. Urmărește emisiunea live aici.
Jurnalistul avertizează că, într-o zi, ar putea apărea situația în care trei drone să survoleze o platformă petrolieră, iar acestea să fie atribuite Ucrainei, deși, în opinia lui, ar putea fi rusești.
Și, într-o zi, o să vedem: 3 drone au survolat platforma petrolieră. O să fie acuzații că au fost ucrainene. Bineînțeles că sunt rusești. Ucrainenii n-au interes direct să dea…” a susținut jurnalistul Doru Bușcu.
România a cumpărat din Turcia corveta „Contraamiral August Roman”, din clasa HISAR, printr-un acord guvernamental semnat la sfârșitul lui 2025, pentru 223 de milioane de euro fără TVA. Potrivit Gândul, nava a fost construită în 2024 și a fost cumpărată din excedentul Forțelor Navale ale Turciei. A intrat în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie 2026.
Corveta are aproximativ 100 de metri lungime, 2.300 de tone și poate atinge 24 de noduri. Gândul precizează însă că rachetele antinavă NSM nu fac parte din configurația actuală, urmând să fie integrate și finanțate prin programul SAFE. Nava este, astfel, o platformă care trebuie completată și modernizată pentru a-și atinge întreaga capacitate de luptă.
Prin Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) – 2026 – 2030 -, România a primit aproape 17 miliarde euro. Din această sumă, la MApN au ajuns aproape 10 miliarde euro pentru achiziția de blindate, sisteme anti-dronă, nave de patrulare, elicoptere și rachete.
Dar România a plătit miliarde de euro pentru înarmare și în afara programului SAFE – drone israeliene, blindate din Coreea de Sud, sisteme/rachete Patriot sau tancuri Abrams din SUA.
În SAFE a fost deja semnat contractul pentru sisteme de ultimă generație Mistral 3 franceze, de tip MANDAP (portabile). E vorba de o achiziție la comun, ce prevede cumpărarea a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625 milioane de euro.