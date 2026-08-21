Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu avertizează că va dura câțiva ani până când corveta „Contraamiral August Roman” va avea radarul, rachetele navale și toate echipamentele necesare. El spune că nava ar fi trebuit să fie gata mai repede, că nu este încă fiabilizată de turci și că nici măcar nu se știe exact cum funcționează. Bușcu consideră că, până la urmă, este bine că România a cumpărat-o, decât să nu aibă nimic, dar subliniază că este singură, „un personaj singuratic, solitar, care plânge pe Marea Neagră”. Dacă este lovită, România rămâne „pe zero”. Urmărește emisiunea live aici.

„Durează niște ani ca să punem pe ea radarul care trebuie, rachetele navale care trebuie… De ce am cumpărat-o? Zice că era gata mai repede, nici nu e fiabilizată de turci, nici nu știm cum funcționează, sunt incompatibile echipamentele. Până la urmă, bine că a luat-o și pe asta decât nimic. Dar e singură, e un personaj singuratic, solitar, care plânge pe Marea Neagră. Dacă ți-a lovit-o pe aia, rămâi pe zero. Se construiește întotdeauna o mini-escadră: 3 bucăți mai mici, mai vioaie, încă 5 din bărcuțe… Dar lucrurile se gândesc integrat, ele trebuie să coopereze în noua formulă de război. A mai venit o dronă, am dărâmat-o. Eu n-am nicio îndoială că rușii desfac o sticlă de vodcă: „Bă, ce i-am speriat cu barca!””, a relatat Doru Bușcu. Doru Bușcu se întreabă ce facem dacă e distrusă singura corvetă

Jurnalistul avertizează că, într-o zi, ar putea apărea situația în care trei drone să survoleze o platformă petrolieră, iar acestea să fie atribuite Ucrainei, deși, în opinia lui, ar putea fi rusești.

Și, într-o zi, o să vedem: 3 drone au survolat platforma petrolieră. O să fie acuzații că au fost ucrainene. Bineînțeles că sunt rusești. Ucrainenii n-au interes direct să dea…” a susținut jurnalistul Doru Bușcu.

România a intrat în cursa înarmării de toți banii

România a cumpărat din Turcia corveta „Contraamiral August Roman”, din clasa HISAR, printr-un acord guvernamental semnat la sfârșitul lui 2025, pentru 223 de milioane de euro fără TVA. Potrivit Gândul, nava a fost construită în 2024 și a fost cumpărată din excedentul Forțelor Navale ale Turciei. A intrat în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie 2026.

Corveta are aproximativ 100 de metri lungime, 2.300 de tone și poate atinge 24 de noduri. Gândul precizează însă că rachetele antinavă NSM nu fac parte din configurația actuală, urmând să fie integrate și finanțate prin programul SAFE. Nava este, astfel, o platformă care trebuie completată și modernizată pentru a-și atinge întreaga capacitate de luptă.

România, plan uriaș de înarmare, cheltuieli pe măsură

Prin Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) – 2026 – 2030 -, România a primit aproape 17 miliarde euro. Din această sumă, la MApN au ajuns aproape 10 miliarde euro pentru achiziția de blindate, sisteme anti-dronă, nave de patrulare, elicoptere și rachete.

Dar România a plătit miliarde de euro pentru înarmare și în afara programului SAFE – drone israeliene, blindate din Coreea de Sud, sisteme/rachete Patriot sau tancuri Abrams din SUA.

Drone din Israel – aproximativ 430 milioane dolari (circa 377 milioane euro) pentru dronele Watchkeeper X / Nu sunt achiziționate prin SAFE.



aproximativ pentru Sistemele antiaeriane israeliene SHORAD-VSHORAD – aproximativ 2 miliarde euro fără TVA (achiziția face parte din programul național de înzestrare al Armatei României).



aproximativ (achiziția face parte din programul național de înzestrare al Armatei României). Corvetă din Turcia – achiziționată prin acord guvernamental de MApN, în 2025 – 223 milioane de euro fără TVA / Va fi modernizată prin SAFE.

achiziționată prin acord guvernamental de MApN, în 2025 Blindate din Coreea de Sud – aproximativ 1 miliard de dolari (876,22 milioane euro) / Nu sunt achiziționate prin SAFE.

aproximativ Rachete Patriot și tancuri Abrams din SUA – aproximativ 1 miliard de euro (tancuri) și 3,9 miliarde dolari (circa 3,43 miliarde euro) pentru sisteme Patriot / Nu sunt achiziționate prin SAFE.

Etapa II a programului de înzestrare MApN „Tanc principal de luptă” – aproape 6,5 miliarde euro fără TVA, urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate.

În SAFE a fost deja semnat contractul pentru sisteme de ultimă generație Mistral 3 franceze, de tip MANDAP (portabile). E vorba de o achiziție la comun, ce prevede cumpărarea a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625 milioane de euro.