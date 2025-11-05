Anca Alexandrescu: „Pentru că nu sunt susținută de Georgescu, nu mai au cum să spună că sunt omul rușilor”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre atacurile venite din zona unor partide politice după ce și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Ea a spus că, deși unii susțin că nu are șanse în cursa politică, observă că „toată lumea e preocupată” de ceea ce face. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Anca Alexandrescu: „Dar înțeleg că toată lumea este preocupată de ce fac eu”

Anca Alexandrescu a povestit că a fost ținta mai multor atacuri și articole apărute în presă. Jurnalista le consideră plătite de către unul dintre candidații la alegerile din decembrie 2025.

„Ieri am fost bombardată de foarte multă lume. Gata. Nu mai ai nicio șansă, pentru că nu te susține domnul Călin Georgescu. Pe de altă parte, văd isteria care s-a creat în partea USR-ului. Înțeleg că n-am șanse, că nu contez. Dar înțeleg că toată lumea este preocupată de ce fac eu. Am văzut că cei de la USR au și făcut postare cu mine. Cine sunt eu? Toți s-au năpustit pe mine. Domnul Băluță plătește tone de materiale împotriva mea. Este și caraghios, pentru că sunt mai multe publicații care au același articol despre mine. Unele chiar și cu același titlu. Sunt plătite. Totuși, eu mă întreb, oare nu se întreabă bucureștenii de unde are domnul Băluță atâția bani să umple tot Bucureștiul de afișe?”, spune invitata.

„Hotărâți-vă unde sunteți”

Invitata a spus că nu mai poate fi atacată cu vechea etichetă de apropiere față de Călin Georgescu. În același timp, criticii săi par nehotărâți.

„O ștampilă incorectă pentru că nu este corectă nici la domnul Georgescu. Da, dar în momentul ăsta nu mai pot lipi ștampila asta de mine. Chiar vreau să-i întreb pe jurnaliștii care tot săreau pe mine. Hotărâți-vă că până acum vă bucurați, mă atacați că sunt cu Georgescu. Acum mă atacați că nu sunt cu Georgescu. Hotărâți-vă unde sunteți.”, spune Anca Alexandrescu.

CITEȘTE ȘI:

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”