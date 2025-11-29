Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Daniel Băluță: „Niciun ORAȘ nu poate să funcționeze fără «motorul» lui – antreprenoriatul”

Alexandra Anton Marinescu
29 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre motorul economic al Capitalei și despre modul în care infrastructura, investițiile și parteneriatele public-private pot transforma Bucureștiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Băluță spune că Bucureștiul nu poate funcționa fără antreprenori și că aceștia trebuie sprijiniți prin infrastructură modernă, transport extins și investiții consistente. El afirmă că Primăria are resurse mari, dar insuficient valorificate.

„Niciun oraș nu poate să funcționeze fără motorul lui și anume antreprenoriatul. Și acești oameni trebuie sprijiniți prin infrastructură și investițiile pe care Primăria Municipiului București le face, să aducem transportul până la marginea orașului. De asemenea, n-a vorbit nimeni și nu s-a întâmplat niciodată în București un parteneriat public-privat. Primăria Municipiului București are niște resurse incredibile. Are terenuri, are clădiri care astăzi sunt abandonate, realmente. Este o modalitate de a accelera dezvoltarea orașului.”, afirmă invitatul.

Clădiri care se prăbușesc și nimănui nu-i pasă de ele

Primarul vorbește despre potențialul uriaș al Bucureștiului în zona industrială, de la centre AI și data center-uri, până la unități de producție și start-up-uri.

„Și ne oferă posibilitatea să sprijinim, în egală măsură, marile companii, pentru că putem să avem centre AI, data center-uri în acest oraș. Avem niște facilități, mai ales pe partea de energie electrică, ieșite din comun aici, în București. Unități de producție la periferie, cum în centru putem să avem alte start-up-uri pentru micii antreprenori. Lucrurile astea se pot. Avem clădiri care, pur și simplu, se prăbușesc. Nimănui nu-i pasă astăzi de ele, iar ele pot fi valorificate prin acest tip de parteneriat.”, spune politicianul.

