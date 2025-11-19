Daniel Băluță: „Nu candidăm pentru țevi, nu candidăm pentru șine, candidăm pentru oameni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a explicat de ce diplomația și o abordare potrivită sunt esențiale pentru București. El spune că orașul are nevoie de soluții moderne și orientate spre oameni, nu de conflict sau agresivitate politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Avem nevoie de diplomație

Daniel Băluță a vorbit despre modul distinct în care trebuie abordată administrația publică astăzi. El spune că stilul agresiv din trecut nu mai are loc într-un oraș modern și că nevoile oamenilor s-au schimbat.

„Pentru că cu ceartă, cu înjurături, cu haos și cu ură nu putem să ajungem nicăieri. Avem nevoie de diplomație.”, susține invitatul.

Daniel Băluță: „Nu candidăm nici pentru țevi, nu candidăm nici pentru șine”

Băluță a explicat faptul că miza reală a funcției de primar nu este infrastructura în sine, ci impactul asupra vieții oamenilor. El spune că abordarea trebuie să fie una profesionistă, bazată pe soluții care reduc costurile vieții și aduc beneficii pentru cetățeni.

„Aia a fost o etapă. Cred că s-a schimbat modul ăsta de abordare. Nu numai s-a schimbat. Fundamental societatea s-a schimbat. Nevoile oamenilor sunt cu totul și cu totul altele. Și tocmai pentru că este vorba despre oameni, nu candidăm nici pentru țevi, nu candidăm nici pentru șine. Candidăm pentru oameni și pentru a le crește calitatea vieții și pentru a reuși, prin metode bine fundamentate, să putem să scădem costul traiului cotidian.”

