Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”

Alexandra Anton Marinescu
16 nov. 2025, 16:03, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat interviul lui Călin Georgescu și spune că dezvăluirile acestuia arată că anticipa reacțiile „sistemului”.Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu afirmă că cel mai important lucru spus de Călin Georgescu în interviu este anticiparea respingerii sale din cursă după primul tur.

„Că după ce a câștigat primul tur, se aștepta la ceva. El spune un lucru foarte important, care s-a regăsit cu mine. Zice așa: Am evitat să fac astea clasice. Campania clasică. M-am dus la băieții sistemului și am zis, vreau să fac panouri. Și ăia au zis da, dar cât plătești? Și zice că faptul că el n-a făcut aia tradițională e foarte interesant. A fost o șmecherie de a fi sub radar. Dar faptul că el știa… Și mai spune un lucru foarte important, pe care nu l-a zis până acum. Era sigur că îl resping la al doilea.”, susține invitatul.

„Trebuia să se întâmple și asta”

Cristoiu punctează și motivația lui Georgescu pentru a accepta posibilul blocaj, considerând că respingerea era parte dintr-o confruntare directă cu sistemul.

„Zice că era o lașitate dacă… Ca să poți să denunți sistemul până la capăt… Trebuia să se întâmple și asta, da.”, crede publicistul.

