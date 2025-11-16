Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» Zelenski”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre felul în care instituțiile independente din Ucraina, create la presiunea Occidentului, au ajuns să se întoarcă împotriva lui Volodimir Zelenski. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Instituțiile anticorupție din Ucraina și tensiunile cu Zelenski

Ion Cristoiu explică modul în care Occidentul ar fi impus la Kiev instituții independente menite să supravegheze corupția, instituții care funcționează separat de puterea politică. El descrie aceste mecanisme ca pe un element important în relația dintre Zelenski și aliații occidentali.

„Occidentul, băieții eroului Zelenski, i-au pus două instrumente, două ace. Un fel de DNA, NABU și încă nu știu cine, da? Care sunt independente. La un moment dat, el și-a dat seama că nu sunt ale lui. Și mai țin minte, a făcut o lege care a trecut prin Parlament. Protestele mă rog, au fost niște mici proteste, dar a sunat Ursula. Și atunci, el care îi semnase, a spus că nu mai e. Și ălea au rămas independente. Una din ele se numește NABU. Aceasta este foarte importantă. Care știe că el i-a pus gând rău.”, spune publicistul.

Ion Cristoiu: „Vine un altul și face pace”

Cristoiu a discutat despre consecințele politice și militare ale acestor tensiuni. Dacă Zelenski ar decide să renunțe, Occidentul s-ar vedea pus într-o situație dificilă.