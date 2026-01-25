Ion Cristoiu: „Trebuia să fim primii care semnează pentru Consiliul pentru Pace, ne lăudăm de atâția ani că suntem parteneri cu America”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a analizat refuzul României de a răspunde pozitiv invitației primite din partea lui Donald Trump pentru participarea la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „ A fost și o încercare, un fel de verificare a loialității unor aliați”

Cristoiu afirmă că invitația nu a fost una banală. Scrisoarea a fost trimisă doar către 60 de state, ceea ce, în opinia sa, indică o selecție atentă. El spune că gestul poate fi interpretat ca un test de loialitate adresat unor aliați apropiați ai Statelor Unite.

„După părerea mea, trebuie să plecăm de la premisa că această scrisoare a fost trimisă numai la 60 de țări. Și, după părerea mea, a fost și o încercare, un fel de verificare a loialității unor aliați. Ca să apreciem refuzul, că este un refuz, trebuie să plecăm de la premisa că noi nu suntem în raport cu America,Austria sau… Suntem o țară care ne lăudăm de ani întregi că suntem în parteneriat strategic.”, spune Ion Cristoiu.

România trebuia să fie printre primele

Publicistul susține că tocmai datorită acestui parteneriat strategic, România ar fi trebuit să fie printre primele state care să răspundă pozitiv. El amintește că tema relației speciale cu Statele Unite este invocată constant, inclusiv în documentele strategice oficiale.

„Normal, cu aceste condiții, ca noi să fi fost primii. Și în plus, domnul Nicușor Dan ne tot amenință că, inclusiv în strategia de apărare, s-au pus aceste chestiuni ale parteneriatului strategic. Deci, eu cred că a fost o mare greșeală din partea lui Nicușor Dan, dar el… poate că s-a gândit el ce o să zică stăpânii.”, afirmă Ion Cristoiu.

