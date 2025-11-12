Liviu Dragnea: „Obama s-a înțeles cu Merkel în 2012 și România a intrat în sfera de influență a Germaniei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Liviu Dragnea a vorbit despre influențele externe asupra României. Fostul lider PSD susține că, după ce Statele Unite și Germania au controlat politic țara în perioade succesive, Franța a „preluat ștafeta” pentru următorul deceniu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Americanii au cedat influența asupra României

Dragnea a explicat că influența marilor puteri asupra României s-a schimbat în funcție de înțelegerile dintre liderii occidentali.

„În 2012, pe lângă alte înțelegeri pe care le-a avut Obama cu Merkel, a dat influența asupra României Germaniei. Americanii spun că ei mai vor doar 10% și anume strict chestiune militară, geostrategică. Dar ai văzut că nici nu i-a interesat să investească economic. În 2014, și până în 2014, a fost președinte Băsescu. Omul nici n-a ascuns, a pus total pe față. America, licuriciul mare, el acolo stă în genunchi.”, spune fostul lider PSD.

Liviu Dragnea: „Au venit 10 ani de Germania, urmează 10 ani de Franța”

Politicianul susține că mandatele de influență asupra României s-ar fi succedat între marile puteri occidentale.

„Bun. Au venit 10 ani de Germania cu Iohannis. Între timp, adică până să termine Iohannis, Macron, că e și el om, nu? A zis, dom’le, America 10 ani, Germania 10 ani, Franța, mare putere, istorie, vrem și noi să sugem 10 ani din România. Și au început în ultimul an de mandat al lui Iohannis să pregătească lucrurile astea. Și nu ne-a făcut Franța singură. Adică, atunci când a zis, dom’le, bun, de aici înainte Franța 10 ani va avea președinte și va stabili ce se întâmplă în România, nu-i lăsăm doar pe ei să facă.”, afirmă Dragnea.

