Sile Pușcaș: „În loc să primim banii în șase luni, am primit un dosar penal în șapte luni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a clarificat situația contractelor și motivele pentru care firma sa nu a mai lucrat în Oradea. El vorbește despre plățile neefectuate, despre rezilierea contractului și despre apariția dosarului penal, susținând că obligațiile legale au fost ignorate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„În loc să plătească în șase luni, în șapte luni a făcut un dosar penal”

În dialogul purtat în emisiune, Sile Pușcaș a spus că unele informații apărute în spațiul public nu reflectă realitatea situației sale și a companiei pe care o reprezintă. El spune că firma nu a mai dus deșeuri la Oradea, deoarece acest lucru nu i-a mai fost permis, ceea ce ar fi dus și la rezilierea contractului.

Sile Pușcaș: „Deci vă rog să nu mai ieșiți cu declarații mincinoase.” Marius Tucă: „Deci nu ați dus de un an și jumătate deșeuri la Oradea.” Sile Pușcaș: „Nu, fiindcă nu ne-a lăsat. Practic asta a fost răzbunarea. Și că s-a reziliat contractul. S-a reziliat imediat contractul. Deci nu este adevărat. Așa cum nu este adevărată nici declarația dumneavoastră că nu ne faceți plata dat faptului că nu v-am comunicat documentele oficiale de cesiune și că dumneavoastră ar fi trebuit să vă dați un acord prealabil. Nu trebuie să dați niciun acord. Era o lege veche care e abrogată, dar și aia se referea strict la detalii tehnice dacă ai lucrări cu ei. Nu are nicio legătură. Deci el era obligat, conform legii, în șase luni să plătească banii. În loc să plătească în șase luni, în șapte luni a făcut un dosar penal.”

