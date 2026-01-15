Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Nicușor Dan reprezintă România. Nu Nicușor Dan era pe pistă, uitat. România era acolo, uitată de lume”

Alexandra Anton Marinescu
15 ian. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a comentat momentul de la Paris, în care avionul cu care președintele Nicușor Dan trebuia să se întoarcă în România a rămas pe pistă. Episodul a stârnit multe controverse și reacții publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă

Silviu Predoiu: „Nu Nicușor Dan era pe pistă. Era România”

Silviu Predoiu spune că modul în care a fost prezentat cazul este greșit. Nu este vorba despre un om lăsat în viscol, ci despre simbolul statului român. Imaginea de pe pistă este, în opinia lui, imaginea României. De aceea, episodul este cu atât mai grav.

„Ca să spun așa, vorbele dumneavoastră mă dor. Nu e vorba de Nicușor Dan, cum au spus unii. Domnul Nicușor Dan e președintele României. Domnul Nicușor Dan reprezintă statul român. Nu Nicușor Dan era pe pista aia, în viscol, ca un amărât, precum ați zis dumneavoastră, Fetița cu chibrituri. Era România pe pistă, uitată. România era acolo. Și este foarte dureros și mie îmi arată cât de mult rău poate să facă sistemului statului cineva care nu pricepe nimic, care este total nepotrivit cu funcția.”, afirmă invitatul.

