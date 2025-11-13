Valentin Stan: Bolojan ne-a spus că nu ia mită pentru că cei care o oferă ar putea să spună că i-au dat bani

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a discutat despre corupția din România și despre cum unii politicieni se scuză atunci când spun că nu iau mită. El a prezentat și o parte dintr-un interviu cu premierul Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Șpagă și mită nu iei ca să nu se afle

Profesorul susține că logica unora dintre liderii politici se reduce la teama de a fi prinși, nu la combaterea reală a corupției.

Valentin Stan: Dacă eu vin să-ți dau ție mită pentru ceva, de ce n-ai primi tu mită? Marius Tucă: Eu n-aș primi mită pentru că nu primesc. Valentin Stan: Tu știi de ce nu o să primești mită? Ca să nu se afle. Deci, șpagă și mită nu iei ca să nu se afle. Dacă ești în pericol să se afle că ai luat șpagă sau mită, unde te duci tu? La pușcărie. Deci de-aia nu iei mită. Nu că nu iei tu, că ești cu… Nu. Doar când ești în pericol să se afle că ai luat mită. Atunci nu iei. Asta ce-ți spune ție dacă tu nu iei mită doar atunci când ești în pericol să se afle? Marius Tucă: Că ești predispus să iei mită. Dar nu atunci când să se afle.

Valentin Stan: Premierul îți explică de ce nu ia șpagă. Să nu se afle

Valentin Stan a comentat și un fragment dintr-o emisiune cu Ilie Bolojan, unde premierul neagă orice acuzație privind primirea unor sume de bani.

Moderator: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unei probleme? Ilie Bolojan: Nu a fost niciodată vorba despre asta pentru că eu am considerat întotdeauna că atunci când ești pe o funcție publică și oamenii au probleme, mai ales lucruri care țin de tine, mi se pare normal să porți discuții cu ei. Dar, v-am spus, una este să primești pe cineva în audiență și alta este să ți se ceară lucruri care nu sunt la locul lor și nu mi s-a cerut așa ceva. Și, în al treilea rând, alta este să și acționezi în sensul acesta și nu s-a acționat sub nicio formă în acest sens, pentru că altfel, cu siguranță, cei cu care se vorbește la un moment dat pot să spună aceste lucruri. Valentin Stan a reacționat: Ce-ai făcut, mă? De ce nu a făcut? De ce nu a acționat? Fiindcă ăia cu care ar fi făcut puteau… Deci, tu știi ce e aia prostie? Dar la Bolojan te uiți din când în când așa pe la jurnale? Bă, primul ministru al țării îți explică de ce nu ia șpagă! Să nu se afle. Ți-am spus că vreau să-i ajut pe procurori.

