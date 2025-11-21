Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că nu știe care este strategia de apărare națională

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat reacția lui Nicușor Dan dintr-o conferință, în care președintele a fost întrebat despre formulările din strategia de apărare. Stan subliniază faptul că Nicușor Dan pare să nu-și cunoască propria strategie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea despre strategie

În conferință, Nicușor Dan a fost întrebat anumite informații despre strategia de apărare a țării. Răspunsul său, afirmă Stan, arată lipsă de familiaritate cu propriul document.

Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, tehnic nu l-am, dar politic răspunsul meu este că e de la sine înțeles. O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că e de la sine înțeles. Că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe, spune Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

Valentin Stan: Nicușor Dan nu știe ce scrie în strategia de apărare

Stan ironizează răspunsul președintelui și interpretează momentul ca pe o dovadă că Nicușor Dan nu stăpânește conținutul strategiei pe care el însuși a prezentat-o.

Băi, tocmai a trimis opera lui! Magna! Dar nu știe ce scrie în ea. Zice, domne, uite, în strategie, dumneata acolo în strategie… Domn președinte, acolo în strategia aia pe care… Domne, scrie cu partenerii, scrie cu NATO, scrie cu Uniunea Europeană, scrie cu America, scrie așa. Domn Președinte, ce scrie acolo? Păi să vedem. Domn Președinte, ce scrie acolo? Dom’le președinte, e adevărat că a scris în strategie de SUA, Franța, Europa? Și el răspunde: nu știu, da, e de la sine înțeles. Tu-ți dai seama că acum noi avem o nouă sintagmă: De la sine înțeles.

