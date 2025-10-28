Valentin Stan: Serviciile germane ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat declarațiile șefului serviciilor secrete germane, care a avertizat că Rusia ar putea ataca Europa. Profesorul a ironizat discursul alarmist, spunând că astfel de scenarii sunt repetate de ani de zile. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Ce înseamnă să faci politică atunci când e vorba de interesele naționale

Stan a început prin a ironiza ideea potrivit căreia Rusia ar urma să atace Europa. El spune că astfel de avertismente apar ciclic în spațiul public.

Băi, știi că Rusia vrea să atace Europa? Păi hai să arătăm la români. Știți cum e cu securitatea? În securitate sunt foarte mulți proști. Să știți că și la nemți sunt foarte mulți proști. Nu numai la noi. Să nu credeți că avem ceva cu românii. Păi uite mă că vin rușii. Uite-l pe ăsta. Ce vedeți aici este ce înseamnă să faci politică atunci când e vorba de interesele naționale ale unei țări, tu fiind un limbricel de vierme de mătase. Ce ne spune nou micuțul nou șef al serviciilor de informație externe din Germania. Martin Jaeger ăsta. Bă, Rusia amenințare direct. Pauză. Oricând poate să apară o confruntare aprinsă.

Valentin Stan: În 2015 spuneau că nu vin rușii. Acum iar vin

Discuția a continuat cu o paralelă între declarațiile de azi ale serviciilor germane și avertismentele din 2015, când generalul american Breedlove vorbea despre același pericol iminent. Stan a subliniat că atunci chiar Germania catalogase acele declarații ca fiind propagandă periculoasă.

Bă copii, dar nu vreți voi să știți ce spuneau serviciile secrete germane prin 2015? Deci, în 2025, serviciile secrete germane ne învață că vin rușii peste noi. Fii atent aici, ce ne povesteau nouă serviciile secrete germane în 2015. De luni de zile, Breedlove, americanul, cel mai important șef militar din NATO și din Europa, comentează activitățile rusești din estul Ucrainei, vorbind despre înaintarea trupelor la graniță. Adică veneau rușii, Marius. Guvernul german este alarmat. Încearcă americanii să zădărnicească eforturi europene de mediere conduse de cancelarul Angela Merkel, surse din cancelarie s-au referit la comentariile lui Breedlove ca fiind propagandă periculoasă. Spuneau în 2015 că nu vin ruși. Și că asta este o invenție a americanilor lui Obama. Și o propagandă periculoasă ca să stârnim război în Ucraina. Ce ziceți copii? Cum vă place treaba asta cu serviciile germane.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”