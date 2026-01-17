Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump a declarat că nu are nevoie de dreptul internațional pentru că nu are ce să facă cu el

Alexandra Anton Marinescu
17 ian. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a revenit asupra ideii de drept internațional și asupra modului în care acesta este invocat în cazul lui Donald Trump, Venezuelei și Groenlandei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dreptul internațional nu e un scut 

Valentin Stan a discutat despre ideea potrivit căreia Trump nu are voie să acționeze în Venezuela sau în Groenlanda din cauza dreptului internațional. El spune că această abordare este naivă și ignoră modul real în care funcționează relațiile dintre state.

Băi, tâmpiților, care sunteți voi tâmpiți și mă învățați voi pe mine cum n-are ce căuta Trump… Unde? Ici, în Venezuela. Sau nu poate să ia Groenlanda, mă? A zis Trump, mai ții minte: Băi, eu n-am nevoie de dreptul internațional. Păi ce să facă cu el? Dreptul internațional funcționează la interfața dintre drept și politică. J. Donnelly spune așa: Dreptul internațional public și organizațiile internaționale sunt produse ale statelor, nu ale unei comunități mondiale cosmopolite. Ele sunt instrumente ale statelor, nu alternative la acestea. Deci, ce spune J. Donnelly? Există așa un abur cu care mă învelesc eu și rezolv probleme? Nu. Dreptul e făcut ca să îmi slujească mie, statului.

Valentin Stan: Marele Titulescu nu s-a scos aici

Profesorul leagă această idee de experiența istorică a României. El amintește cazul lui Nicolae Titulescu, care a mizat pe dreptul internațional, dar a pierdut atunci când marile puteri au decis altfel.

Nu orice tâmpit, pe motiv că știe dreptul internațional, se scoate, pentru că moare cu el în brațe. Dacă nu știe să navigheze între dreptul internațional, marele Titulescu nu s-a scos aici. A învățat o lecție amară, dar pe spinarea României. Eu sunt român care va să zică nu mă perturb după ora 3, cum pățesc unii tâmpiți.

