Procurorii anticorupție au intrat în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România, iar nereguli foarte grave ies la iveală. Un astfel de caz anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) este cel al directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru.
Ancuța-Ofelia Blănaru a fost plasată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru trei infracțiuni de folosire – în orice mod, direct sau indirect – de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Potrivit comunicatului transmis de DNA, pe 25 martie 2025 și 04 octombrie 2025, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi divulgat către reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că Direcția de Sănătate Publică Brașov urmează să efectueze controale la nivelul unității medicale.
Gândul prezintă informații în exclusivitate din acest dosar întocmit de DNA, constituit la data de 12.02.2025 cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „luare de mită”, „dare de mită”, „fals intelectual”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată” și „uz de fals”.
Potrivit surselor judiciare, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi primit diferite foloase materiale de la reprezentanții mai multor societăți, pentru a accepta simularea organizării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice.
„Planul” ar fi prevăzut și obținerea – de la Direcția de Sănătate Publică Brașov, pentru persoanele înscrise la aceste programe – a unor certificate de absolvire necesare desfășurării de activități și servicii care implicau riscuri pentru viața, sănătatea sau securitatea populației.
Ulterior, potrivit acelorași surse judiciare, Ancuța-Ofelia Blănaru s-ar fi deplasat săptămânal – în fiecare zi de miercuri – la București, unde s-ar fi întâlnit cu o persoană din eșalonul superior de la Ministerul Sănătății, căreia i-ar fi dat diferite sume de bani, procurorii DNA considerând că făcea asta pentru a fi sigură că va rămâne în funcție.
Șefa DSP Brașov, dar și celelalte personaje aflate în această „schemă financiară”, au fost interceptate de procurorii DNA atunci când purtau discuții telefonice sau ambientale în care „planurile” ar fi fost puse la cale.
În timpul unei discuții pe care ar fi avut-o chiar în biroul său, în data de 3 iulie 2025, șefa DSP s-ar fi referit clar la cursurile de igienă simulate și ar fi recunoscut că în urma acestor simulări erau primite sume de bani.
„Lu` Cucu îi trebuie pentru cursurile de igienă și de acolo nu pot, că acolo vin bani… de acolo trăim”, ar fi spus ;efa DSP Brașov, potrivit surselor judiciare.
Aceleași surse judiciare au mai precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că – la data de 25.03.2025 – directoarea executivă a DSP Brașov – Ancuța-Ofelia Blănaru – ar fi divulgat către reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că Direcția de Sănătate Publică Brașov urmează să efectueze o inspecție la nivelul unității medicale.
Astfel, la data de 14.04.2025 – cu o zi înaintea deplasării la Ministerul Sănătății -, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi purtat o discuție cu B.L., „referitoare la deplasarea pe care directoarea urma să o facă în următoarea zi, la București și ce sume de bani și produse să ofere funcționarilor de la Ministerul Sănătății”.
Ancuța-Ofelia Blănaru, potrivit surselor judiciare contactate de Gândul, ar fi precizat că intenționează să ducă la Ministerul Sănătății bani, bijuterii și chiar mezeluri.
Procurorii DNA au făcut, în data de 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii care au legătură cu acest caz.
