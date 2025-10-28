Procurorii anticorupție au intrat în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România, iar nereguli foarte grave ies la iveală. Un astfel de caz anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) este cel al directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru.

Ancuța-Ofelia Blănaru a fost plasată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru trei infracțiuni de folosire – în orice mod, direct sau indirect – de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Potrivit comunicatului transmis de DNA, pe 25 martie 2025 și 04 octombrie 2025, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi divulgat către reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că Direcția de Sănătate Publică Brașov urmează să efectueze controale la nivelul unității medicale.

Șefa DSP Brașov ar fi încălcat caracterul confidențial al inspecției și le-ar fi dat indicații reprezentanților spitalui pentru a se pregăti corespunzător în vederea acestor controale.

și le-ar fi dat indicații reprezentanților spitalui pentru a se pregăti corespunzător în vederea acestor controale. Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi beneficiat din partea angajaților spitalului de facilitarea și urgentarea internării/externării unor persoane apropiate, de realizarea unor investigații medicale și analize medicale gratuite, precum și pentru programarea mai rapidă a acestora.

În tot acest scenariu au apărut, ulterior, în urma înregistrărilor telefonice și ambientale, informații uluitoare despre programe simulate de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, fiind implicate mai multe firme care au „cotizat”, iar parte din sumele de bani au ajuns la șefa DSP Brașov..

Gândul prezintă informații în exclusivitate din acest dosar întocmit de DNA, constituit la data de 12.02.2025 cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „luare de mită”, „dare de mită”, „fals intelectual”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată” și „uz de fals”.

Cum ar fi încercat șefa DSP să fie sigură că rămâne pe funcție. Întâlnire de „taină”, la București, în fiecare săptămână

Potrivit surselor judiciare, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi primit diferite foloase materiale de la reprezentanții mai multor societăți, pentru a accepta simularea organizării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice.

„Planul” ar fi prevăzut și obținerea – de la Direcția de Sănătate Publică Brașov, pentru persoanele înscrise la aceste programe – a unor certificate de absolvire necesare desfășurării de activități și servicii care implicau riscuri pentru viața, sănătatea sau securitatea populației.

În data de 12.02.2025 a fost dispusă urmărirea penală, fiind extinsă prin ordonanțele din data de 08.04.2025, 07.05.2025, 23.07.2025, 07.08.2025, 09.10.2025 și 16.10.2025.

În timpul anchetei, procurorii DNA au devoalat o „schemă financiară” de proporții, prin intermediul căreia Ancuța-Ofelia Blănaru – șefa DSP Brașov – ar fi primit, în repetate rânduri, sume de bani prin intermediul secretarei comisiei de examinare din cadrul DSP Brașov.

Secretara comisiei de examinare primea de la un reprezentant al firmei EU GARDEN SRL suma de aproximativ 1200 lei/examinare, pentru a accepta simularea organizării examenului de absolvire a programelor de instruire în domeniul sănătății publice privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă și eliberarea certificatelor de absolvire către persoanele înscrise la cursurile organizate de societate.

Schema era aceeași și în cazul altor firme (PRO CHARITAS SRL, LABCLIN M.L. SRL, LABCLYN-RESOURCE SRL, INFESTFREE SRL), iar o parte din bani ar fi ajuns chiar la șefa DSP, Ancuța-Ofelia Blănaru.

Ulterior, potrivit acelorași surse judiciare, Ancuța-Ofelia Blănaru s-ar fi deplasat săptămânal – în fiecare zi de miercuri – la București, unde s-ar fi întâlnit cu o persoană din eșalonul superior de la Ministerul Sănătății, căreia i-ar fi dat diferite sume de bani, procurorii DNA considerând că făcea asta pentru a fi sigură că va rămâne în funcție.

„De acolo trăim”

Șefa DSP Brașov, dar și celelalte personaje aflate în această „schemă financiară”, au fost interceptate de procurorii DNA atunci când purtau discuții telefonice sau ambientale în care „planurile” ar fi fost puse la cale.

Procurorii DNA, potrivit surselor judiciare, au stabilit că toată „activitatea” secretarei comisiei de examinare din cadrul DSP Brașov – Mihaela-Carmen Cucu – ar fi fost sprijinită de Ancuța-Ofelia Blănaru, iar simularea programelor de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă s-ar fi dovedit a fi extrem de profitabilă.

Ancuța-Ofelia Blănaru i-ar fi spus secretarei comisiei de examinare de la DSP Brașov, referitor la „activitatea” de simulare a examenelor, că „de acolo trăim”.

În timpul unei discuții pe care ar fi avut-o chiar în biroul său, în data de 3 iulie 2025, șefa DSP s-ar fi referit clar la cursurile de igienă simulate și ar fi recunoscut că în urma acestor simulări erau primite sume de bani.

„Lu` Cucu îi trebuie pentru cursurile de igienă și de acolo nu pot, că acolo vin bani… de acolo trăim”, ar fi spus ;efa DSP Brașov, potrivit surselor judiciare.

Sute de euro pentru „Iuliana”, card Sephora, mezeluri pentru „Mona” și bijuterii pentru „Carabulea”

Aceleași surse judiciare au mai precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că – la data de 25.03.2025 – directoarea executivă a DSP Brașov – Ancuța-Ofelia Blănaru – ar fi divulgat către reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că Direcția de Sănătate Publică Brașov urmează să efectueze o inspecție la nivelul unității medicale.

Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi dat indicații precise pentru ca aceștia să fie pregătiți corespunzător.

Reprezentanții spitalului au fost informați și în data de 03/04.10.2025 că urmează să fie controlați de DSP Brașov.

Mai mult, în data de 15.04.2025, șefa DSP Brașov s-ar fi deplasat la Ministerul Sănătății, acolo unde ar fi oferit diverse sume de bani și alte foloase către mai mulți funcționari.

Astfel, la data de 14.04.2025 – cu o zi înaintea deplasării la Ministerul Sănătății -, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi purtat o discuție cu B.L., „referitoare la deplasarea pe care directoarea urma să o facă în următoarea zi, la București și ce sume de bani și produse să ofere funcționarilor de la Ministerul Sănătății”.

Ancuța-Ofelia Blănaru, potrivit surselor judiciare contactate de Gândul, ar fi precizat că intenționează să ducă la Ministerul Sănătății bani, bijuterii și chiar mezeluri.

150 sau 200 de euro „Iulianei”, sumă unde B.L. îi spune că dorește să contribuie cu 100 euro și un card Sephora, pentru că împreună fac „treburile”;

O cantitate de mezeluri produse de soțul acesteia, pentru „Mona” și alți doi funcționari;

Bijuterii pentru „Carabulea”, pentru că „este așa nebună vizavi de Brașov” și nu-i poate da bani pentru că-i este teamă să nu o denunțe.

Procurorii DNA au făcut, în data de 23 octombrie, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii care au legătură cu acest caz.

RECOMANDARDA AUTORULUI: