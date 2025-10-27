Prima pagină » Z » „Voluntarii” lui Nicușor revin în prim-plan. GÂNDUL i-a surprins și la Sfințirea Catedralei. Numărul lor s-a dublat. Sunt mai mulți și mai eficienți. Priviți-i pe „voluntari” în acțiune pe lângă președinte și familie!

27 oct. 2025, 14:08, Z
Îl urmăresc pe Nicușor Dan pas cu pas, îi imortalizează fiecare mișcare, plasați în puncte-cheie, acoperă întreaga zonă, fotografiază și filmează cuplul prezidențial. Sunt „voluntarii” lui Nicușor Dan, cei care alcătuiesc „dispozitivul” foto-video la fiecare eveniment unde șeful statului este prezent, alături de familie. În vacanța prezidențială erau doar doi cameramani pe urmele șefului statului, acum numărul lor s-a dublat, se mișcă „natural” și sunt din ce în ce mai eficienți.

Duminică – 26 octombrie 2025 – a avut loc slujba de sfințire a Catedralei Naționale, iar Nicușor Dan – însoțit de partenera sa de viață și de copii – a coborât din „duba prezidențială” și a fost întâmpinat de înalții prelați ai Bisericii Ortodoxe Române.

  • Imediat s-a activat și „dispozitivul voluntarilor”, pe poziții dinainte stabilite, iar Gândul prezintă imagini cu „voluntarii” lui Nicușor Dan în plină acțiune.
  • Plasați în cercul interior al președintelui României, operatorii au început să tragă cadru după cadru, din toate direcțiile, în timp ce SPP-iștii asigurau nu numai perimetrul prezidențial, ci și buna desfășrare a activității frenetice a „voluntarilor” lui Nicușor Dan.

O armată de „voluntari” responsabili cu jurnalul foto-video al președintelui României au imortalizat momentul în care Nicușor Dan a descins din „duba prezidențială”, iar apoi s-a îndreptat împreună cu familia către preoții care îl așteptau în fața Catedralei și a primit binecuvântarea.

Ulterior, cuplul prezidențial a urcat treptele Catedralei Naționale, împodobite cu covor roșu, iar „voluntarii” au continuat să facă fotografii și să filmeze.

Strategia este clară, fiecare mișcare a lui Nicușor Dan este urmărită cu atenție, niciun moment nu trece fără o fotografie.

După ce cuplul prezidențial a intrat în Catedrala Mântuirii Neamului, unul dintre „voluntari” a încercat să se poziționeze cât mai bine și și-a făcut loc pentru a ajunge, ulterior, în fața lui Nicușor Dan.

Iată cum s-a materializat video munca depusă de armata de voluntari a lui Nicușor Dan în timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Activitate „voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan

Atunci când Nicușor Dan a mers în vacanță, cu familia, doi cameramani au fost, permanent, alături de el.

Nu a lipsit, în luna august a acestui an, nici „duba prezidențială” care a înlocuit limuzina prezidențială a fostului președinte Iohannis.

August 2025 – „Duba prezidențială” cu care Nicușor Dan și familia au mers în vacanță.

Octombrie 2035 – „Duba prezidențială” din care a descins Nicușor Dan pentru a participa la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Cei doi cameramani care au fost alături de Nicușor Dan vacanță au urmărit, la rândul lor, fiecare mișcare a șefului statului. Încă nu știe nimeni din ce fonduri sunt plătiți acești cameramani.

În jurul lor a fost păstrat un mister total, singura informație care a apărut în spațul public fiind aceea că „voluntarii” au fost alături de Nicușor Dan și în timpul campaniilor electorale.

Acum, numărul „voluntarilor” lui Nicușor Dan s-a dublat, iar aceștia îl flanchează pe președinte, fiind mai aproape de el, uneori, decât SPP-iștii care sunt însărcinați cu protecția șefului statului.

 „Administrația Prezidențială nu a încheiat contracte de prestări servicii pentru producția clipurilor postate”

De altfel, Gândul l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan cine plătește această echipă de filmare a „voluntarilor” care îl însoțesc la fiecare eveniment, însă președintele României – după câteva secunde de „meditație” – a spus doar că este vorba despre o activitate „voluntară” pentru „persoana fizică” Nicușor Dan. (mai multe informații AICI)

Administrația Prezidențială a trimis și un răspuns care exclude din schemă, complet, Președinția României.

„Administrația Prezidențială nu a încheiat contracte de prestări servicii pentru producția clipurilor postate pe contul de TikTok al Președintelui României, Nicușor Dan, și nu a decontat sau achitat nicio sumă pentru realizarea acestora”, se arată în răspunsul primit.

