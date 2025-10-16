Prima pagină » EXCLUSIV » Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii

Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii

16 oct. 2025, 17:30, EXCLUSIV
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii

Fost șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone este acuzat de procurorii DNA că ar fi divulgat informații nedestinate publicității, în contextul unui control efectuat la Hotel Internațional Sinaia. Activitatea de control ar fi fost pregătită dinainte, chiar la indicațiile lui Piedone, pentru a fi evitate surprize negative care să ducă la sancționarea administratorului.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar, a contestat măsura preventivă la Tribunalul Brașov, dar nu a avut câștig de cauză.

Deși avea interdicție de a părăsi România, Cristian Popescu Piedone a solicitat, de 4 ori într-o lună și jumătate, să i se permită ieșirea din țară.

  • Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”. (toate detaliile AICI)
  • Piedone a fost la un pas de arestare! Nu s-a putut trezi din somn pentru a merge să semneze controlul judiciar, iar motivul este unul uluitor. (informații detaliate AICI)
  • Piedone a fost supravegheat video, audio și prin fotografiere și a fost localizat și urmărit prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025 (extrase din rechizitoriu AICI)

Gândul prezintă, în exclusivitate, motivele invocate de Piedone atunci când a solicitat să i se permită ieșirea din țară, dar și deciziile care s-au luat la nivelul DNA – Secția de combatere a corupției.

Corfu – moaștele din biserica Sf. Spiridon

În data de 30.07.2025, Cristia Popescu Piedone s-a adresat DNA – Secția de combatere a corupției și a solicitat permisiunea de a părăsi, temporar, România.

Fost șef al ANPC, aflat sub control judiciar, și-a motivat solicitarea prin dorința de a putea fi prezent la procesiunea religioasă de scoatere a moaștelor din Biserica Sf. Spiridon, în Corfu. DNA a admis această solicitare în data 1 august 2025.

„La data de 30.07.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii țării în perioada 07.08.2025 – 17.08.2025, pentru a se deplasa în Grecia, Corfu și a participa la procesiunea religioasă de scoatere a moaștelor din Biserica Sf. Spiridon. Această cerere a fost admisă prin ordonanța din data de 01.08.2025”, se arată în rechizitoriul din instanță.

Capri – ziua de naștere a prietenei soției

După ce a revenit din Corfu, Cristian Popescu Piedone a făcut din nou o solicitare către DNA, de adata aceasta pentru a primi permisiunea de a pleca în Italia, insula Capri.

Motivul invocat de Piedone a fost acela că ar fi trebuit să participe la o aniversare, respectiv ziua de naștere a unei prietene foarte bune ale soției sale. De data aceasta, spre deosebire de cazul „Corfu”, solicitarea lui Piedone a fost respinsă.

„La data de 22.08.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii țării în perioada 02.09.2025 – 06.09.2025, pentru a se deplasa în Italia, insula Capri, pentru a participa la o aniversare la care a fost invitat, respectiv sărbătorirea zilei de naștere a uneia dintre cele mai bune prietene ale soției sale. Această cerere a fost respinsă prin ordonanța din data de 26.08.2025”, se precizează în rechizitoriul din instanță.

Istanbul, prima solicitare – Piedone dorea să cumpere mobilă și covoare

Dupăce DNA nu i-a permis plecarea în insula Capri, Cristian Popescu Piedone a „recidivat” și a solicitat DNA să i se permită o deplasare în afara României, la Istanbul.

Fostul șef al ANPC a menționat că intenționează să cumpere mobilă și covoare, la un preț mult mai avantajos decât în România. Și această solicitare a fost respinsă de DNA – Secția de combatere a corupției.

„La data de 04.09.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii tării în perioada 08.09.2025 – 11.09.2025, pentru a se deplasa în Istanbul, Turcia, pentru a achiziționa mobilier și covoare la un raport avantajos calitate – preț față de piața din România. Această cerere a fost respinsă prin ordonanța din data de 05.09.2025”, arată rechizitoriul din instanță.

Istanbul, a doua solicitare – Piedone dorea să discute cu parteneri din HoReCa

Refuzat de DNA, Cristian Popescu Piedone a insistat să viziteze Turcia, în perioada 17.09.2025 – 19.09.2025, motivând că ar dori să discute cu eventuali parteneri cu privire la posibilitatea demarării unor afaceri în domeniul HoReCa.

Nici de această dată nu a reușit obțină aprobarea, DNA respingând solicitarea în data de 10.09.2025.

La data de 10.09.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii tării în perioada 17.09.2025 – 19.09.2025, pentru a se deplasa în Istanbul, Turcia, pentru a discuta cu eventuali parteneri cu privire la posibilitatea demarării unor afaceri în domeniul HoReCa. Această cerere a fost respinsă prin ordonanța din data de 10.09.2025”, se mai menționează în rechizitoriul din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
16:42
Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
EXCLUSIV Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
15:30
Piedone, la un pas de a fi ARESTAT, pentru că s-a „auto-sedat”. A întârziat la controlul judiciar fiindcă nu s-a mai putut trezi din somn
EXCLUSIV DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
13:16
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
VIDEO Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
17:52
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
17:37
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
EXCLUSIV Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”
Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”
VIDEO Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan