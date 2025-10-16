Fost șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone este acuzat de procurorii DNA că ar fi divulgat informații nedestinate publicității, în contextul unui control efectuat la Hotel Internațional Sinaia. Activitatea de control ar fi fost pregătită dinainte, chiar la indicațiile lui Piedone, pentru a fi evitate surprize negative care să ducă la sancționarea administratorului.

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar, a contestat măsura preventivă la Tribunalul Brașov, dar nu a avut câștig de cauză.

Deși avea interdicție de a părăsi România, Cristian Popescu Piedone a solicitat, de 4 ori într-o lună și jumătate, să i se permită ieșirea din țară.

Gândul prezintă, în exclusivitate, motivele invocate de Piedone atunci când a solicitat să i se permită ieșirea din țară, dar și deciziile care s-au luat la nivelul DNA – Secția de combatere a corupției.

Corfu – moaștele din biserica Sf. Spiridon

În data de 30.07.2025, Cristia Popescu Piedone s-a adresat DNA – Secția de combatere a corupției și a solicitat permisiunea de a părăsi, temporar, România.

Fost șef al ANPC, aflat sub control judiciar, și-a motivat solicitarea prin dorința de a putea fi prezent la procesiunea religioasă de scoatere a moaștelor din Biserica Sf. Spiridon, în Corfu. DNA a admis această solicitare în data 1 august 2025.

„La data de 30.07.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii țării în perioada 07.08.2025 – 17.08.2025, pentru a se deplasa în Grecia, Corfu și a participa la procesiunea religioasă de scoatere a moaștelor din Biserica Sf. Spiridon. Această cerere a fost admisă prin ordonanța din data de 01.08.2025”, se arată în rechizitoriul din instanță.

Capri – ziua de naștere a prietenei soției

După ce a revenit din Corfu, Cristian Popescu Piedone a făcut din nou o solicitare către DNA, de adata aceasta pentru a primi permisiunea de a pleca în Italia, insula Capri.

Motivul invocat de Piedone a fost acela că ar fi trebuit să participe la o aniversare, respectiv ziua de naștere a unei prietene foarte bune ale soției sale. De data aceasta, spre deosebire de cazul „Corfu”, solicitarea lui Piedone a fost respinsă.

„La data de 22.08.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii țării în perioada 02.09.2025 – 06.09.2025, pentru a se deplasa în Italia, insula Capri, pentru a participa la o aniversare la care a fost invitat, respectiv sărbătorirea zilei de naștere a uneia dintre cele mai bune prietene ale soției sale. Această cerere a fost respinsă prin ordonanța din data de 26.08.2025”, se precizează în rechizitoriul din instanță.

Istanbul, prima solicitare – Piedone dorea să cumpere mobilă și covoare

Dupăce DNA nu i-a permis plecarea în insula Capri, Cristian Popescu Piedone a „recidivat” și a solicitat DNA să i se permită o deplasare în afara României, la Istanbul.

Fostul șef al ANPC a menționat că intenționează să cumpere mobilă și covoare, la un preț mult mai avantajos decât în România. Și această solicitare a fost respinsă de DNA – Secția de combatere a corupției.

„La data de 04.09.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii tării în perioada 08.09.2025 – 11.09.2025, pentru a se deplasa în Istanbul, Turcia, pentru a achiziționa mobilier și covoare la un raport avantajos calitate – preț față de piața din România. Această cerere a fost respinsă prin ordonanța din data de 05.09.2025”, arată rechizitoriul din instanță.

Istanbul, a doua solicitare – Piedone dorea să discute cu parteneri din HoReCa

Refuzat de DNA, Cristian Popescu Piedone a insistat să viziteze Turcia, în perioada 17.09.2025 – 19.09.2025, motivând că ar dori să discute cu eventuali parteneri cu privire la posibilitatea demarării unor afaceri în domeniul HoReCa.

Nici de această dată nu a reușit obțină aprobarea, DNA respingând solicitarea în data de 10.09.2025.

La data de 10.09.2025 s-a înregistrat pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției cererea formulată în cadrul dosarului penal nr. 42/1/P/2025 de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, reprezentat convențional de (…), prin care a solicitat încuviințarea părăsirii tării în perioada 17.09.2025 – 19.09.2025, pentru a se deplasa în Istanbul, Turcia, pentru a discuta cu eventuali parteneri cu privire la posibilitatea demarării unor afaceri în domeniul HoReCa. Această cerere a fost respinsă prin ordonanța din data de 10.09.2025”, se mai menționează în rechizitoriul din care Gândul a prezentat extrase în exclusivitate.

