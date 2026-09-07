Chiar dacă nu a fost niciodată implicat în franciza James Bond, celebrul actor Gary Oldman susține că rolul noului agent 007 a fost deja atribuit, scrie faroutmagazine.co.uk.

Cine este Jack Lowden, favoritul lui Gary Oldman pentru rolul de agent

Unul din cele mai râvnite roluri din cinematografie, după ce Daniel Craig a renunțat, „No Time To Die” (2021) marcând ultima sa apariție în calitate de „agent 007”, ar fi fost deja oferit unui tânăr actor.

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Au fost vehiculate numeroase nume pentru a prelua rolul lui James Bond, printre care Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, dar se pare că Oldman aruncă un alt nume „la bătaie”, pe nimeni altul decât Jack Lowden, colegul său din serialul „Slow Horses”.

Oldman a vorbit despre probabilitatea ca Jack Lowden să joace rolul lui James Bond, într-un interviu acordat celor de la Global News, în Canada: „S-a zvonit că este pe lista scurtă. O să aflăm foarte curând, nu-i așa?”, a spus Oldman.

Starul a continuat discuția și a adăugat: „Pentru că l-au ales. Au decis deja, dar nu au făcut încă anunțul. Deci, degetele încrucișate pentru Jack.”

Când va fi anunțat oficial noul James Bond

Amy Pascal, producătoarea filmelor cu James Bond, a declarat, într-un interviu pentru Deadline, din august, că numele actorului care îl va juca pe agentul 007 va fi divulgat „la sfârșitul anului, ar fi un pariu bun”.

Viitorul francizei James Bond a fost ținut „la sertar”, după ce, anul trecut, Amazon MGM Studios a preluat controlul creativ asupra filmelor cu spioni, de la familia Broccoli.

Studioul a anunțat, în luna mai, că se află în plin proces de casting pentru noul film cu James Bond. Deocamdată, oficialii Amazon nu au oferit o replică la afirmațiile lui Oldman despre Lowden.

Este posibil ca echipa de creație să aștepte lansarea ultimului film al regizorului Denis Villeneuve, „Dune: Part Three”, preconizată pentru 19 decembrie, înainte să producă alte filme.

Motivul este simplu: dincolo de întrebarea de un milion de dolari privind „cine va juca rolul lui James Bond?”, Amazon a anunțat deja că Villeneuve va regiza noul film, Amy Pascal și David Heyman vor fi producători și Stephen Knight, omul din spatele „Peaky Blinders”, va scrie scenariul.

Sursa foto: Capturi YouTube