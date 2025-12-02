Prima pagină » Economic » Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”

Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”

02 dec. 2025, 17:33, Economic
Adio grânarul Europei. Cum a ajuns o rușine agricultura românească din „vedeta economiei”

Deși resursele primare sunt considerabile, agricultura românească continuă să aibă performanțe dezamăgitoare, mult sub potențial. Studiul „Analiza cu privire la valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară, distribuția și comercializarea agroalimentară” arată că agricultura este în prezent mai degrabă un blocaj decât un motor pentru economia României

România folosește mai mult de jumătate din suprafața țării pentru agricultură, una dintre cele mai mari ponderi din Uniunea Europeană. Chiar și așa, deficitul comercial din sectorul agroalimentar a atins anul trecut un deficit record de 3,36 de miliarde de euro. Acest deficit uriaș pentru ultimul deceniu reprezintă peste 10% din deficitul comercial total înregistrat la nivelul întregii economii. De asemenea, ultimele cifre publicate de Eurostat arată clar că România are pământ, dar nu știe să-l valorifice. Regiunea spaniolă, Andalucía, produce cât zece regiuni românești și nu din cauza unui climat spectaculos, ci din cauza că a știut cum să valorifice terenurile.

România e în top 3 suprafețe arabile din UE

Țara noastră se află în categoria țărilor care exportă la prețuri mici și importă produse procesate la prețuri uriașe. Deși România are a treia suprafață arabilă din Uniunea Europeană, după Franța și Spania, țara cultivă grâu, porumb și floarea-soarelui pe suprafețe uriașe, importă cantități importante de cereale la prețuri mici, apoi importă produse la prețuri mai mari. Regiunile care apar în topul Eurostat au ales să investească masiv în infrastructură, sere, sisteme de irigație computerizate, depozite frigorifice și logistică rapidă. Comparativ, Andalucía a generat 16 miliarde de euro din agricultură în 2023, în timp ce întreaga Românie, cu peste 13 milioane de hectare arabile nu apare în topul regiunilor cu cea mai mare producție agricolă.

„La fructe comestibile, deficitul a crescut de aproape 8 ori în 17 ani, de la -90 mil euro la -707 mil euro. Pentru singura categorie cu sold pozitiv, cerealele, în 2007 aveam un excedent de 67 milioane euro, iar în 2024 excedentul este de 530 milioane de euro, însă în scădere în ultimii trei ani, pe fondul presiunilor de piață și al variațiilor de producție.”, spune Liviu Neagu, specialist în afaceri publice.

Cum poate agricultura românească să contribuie real la economie

România nu are nevoie de o revoluție, ci de un plan care să pornească de la cererea reală și să lucreze înapoi spre producție. Pe termen mediu, deficitul comercial ar putea fi redus printr-o schimbare structurală a modului în care funcționează sectorul agroalimentar. România are nevoie de o modernizare tehnologică a agriculturii primare și a procesării, o digitalizare a fluxurilor de producție și investițiilor în eficiență energetică. De asemenea, țara are nevoie de o strategie clară de poziționare pe piețele externe pentru anumite produse agroalimentare în așa fel încât să transforme nișele cu potențial mare în exporturi sustenabile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un tânăr inginer agronom din Iași a transformat visul copilăriei sale într-o afacere de SUCCES: „Iubeam utilajele, câmpul și munca agricolă”

Producţii record de grâu şi rapiţă, în 2025, în România. Producţia totală de cereale şi oleaginoase ar putea să atingă 28 de milioane de tone

Recomandarea video

Citește și

STATISTICĂ Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo
15:28
Peste 1,1 milioane de persoane au plecat din România să lucreze în Italia. 15% dintre angajații români trăiesc acolo
ECONOMIE Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă
14:55
Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă
ECONOMIE România în cărți pentru o nouă mare fabrică auto. Gigantul din China caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini anual
13:14
România în cărți pentru o nouă mare fabrică auto. Gigantul din China caută o țară europeană pentru a produce 300.000 de mașini anual
FLASH NEWS Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
13:01
Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
JUSTIȚIE The Economist: băncile clandestine chineze spală cei mai mulți bani din lume. Conectează oameni bogați, carteluri de droguri și hackeri nord-coreeni – fără ca nimeni să se întâlnească
06:00, 01 Dec 2025
The Economist: băncile clandestine chineze spală cei mai mulți bani din lume. Conectează oameni bogați, carteluri de droguri și hackeri nord-coreeni – fără ca nimeni să se întâlnească
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
18:54, 30 Nov 2025
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în magnetosfera Pământului! Ce au observat patru nave spațiale?
ACTUALITATE CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
17:38
CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
NEWS ALERT Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
17:26
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată
EXTERNE Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”
17:19
Elon Musk, predicții pentru următorii 20 de ani: „Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată”
ACTUALITATE Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
17:08
Netflix taie o funcție importantă pentru abonați. Nu mai poți trimite conținut pe TV direct din telefon
DESTINAȚII Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului
17:05
Care este cel mai elegant oraș din Europa. A obținut un scor impresionant pe scara luxului

Cele mai noi