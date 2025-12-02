Dacă economia Germaniei strănută, România face gripă. Dar motorul economic german este în cădere liberă

Economia germană se confruntă cu ”cea mai profundă criză” de la război, cel puțin așa susțin liderii industriașilor. Aceștia acuză guvernul federal că nu ia măsurile necesare pentru a stabiliza economia, care, susțin ei, este ”în cădere liberă”. Economia Germaniei este cea mai mare economie europeană și, pentru România, cea mai importantă piață. Un sfert din produsele exportate de România și un sfert din importuri sunt legate de Germania.

Economia germană traversează „cea mai profundă criză” de după război

Industruiașii avertizează că economia germană se confruntă cu ”cea mai profundă criză” de la război. „Economia germană este în cădere liberă și totuși guvernul nu reacționează cu determinarea necesară”, a transmis Peter Leibinger, președintele Federației Industriilor Germane (BDI), potrivit Le Figaro.

Acest avcerisment a venit prin intermediul unui comunicat de presă, de la cea mai mare federație industrială a țării. Din cauza faptului că Germania se confruntă cu al patruylea an consecutiv de scădere a produceției industrial, industriașii au criticat guvernul, pe motiv de ”inacțiune”.

„Industria germană se va confrunta cu o scădere dramatică până la sfârșitul anului 2025”, au mai transmis industriașii. O posibilă criză a economiei germane, cea mai mare din UE, alături de cea franceză, ar putea prodoce efecte în toată Europa.

”Producția industrială va înregistra o scădere pentru al patrulea an consecutiv”

„Ne așteptăm ca în acest an producția să scadă cu 2%, ceea ce înseamnă că producția industrială va înregistra o scădere pentru al patrulea an consecutiv. Nu este vorba de o criză economică temporară, ci de o scădere structurală”, subliniază BDI, care solicită autorităților o „schimbare de direcție în politica economică, cu priorități clare pentru competitivitate și creștere”. „În al treilea trimestru, producția a scăzut din nou cu 0,9% față de trimestrul anterior și cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut”, a remarcat această federație.

În anii 2010, Germania s-a bucurat de o sănătate economică insolventă, datorită unui model economic care se baza pe exportul de produse cu valoare adăugată ridicată, provenite din fabrici care funcționau la capacitate maximă. Totuși, în pandemie, atât creșterea costurilor energiei electrice de după invazia rusă din Ucraina, cât și lipsa inovării, au erodat fundamentele industriei germane.

