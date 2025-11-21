Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”

Nicușor Dan a participat – vineri, 21 noiembrie 2025 – la conferința „Coeziune 2027+”, organizată la București de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor. Dacă, la interior, s-a discutat despre viitoarea politică de coeziune 2028–2034, dorită la nivel UE, Nicușor Dan a avut parte de o surpriză după ce a părăsit evenimentul.

Președintele României a fost abordat de celebrul protestatar Ceaușescu, iar acesta „l-a scos la tablă” prin câteva întrebări bine țintite.

Ceaușescu: „De ce a scăzut puterea de cumpărare a românilor?”

Nicușor Dan se pregătea să urce în limuzina prezidențială în momentul în care în fața sa a apărut Ceaușescu.

„De ce a scăzut puterea de cumpărare a românilor?”, l-a întrebat Ceaușescu pe Nicușor Dan.

Nicușor Dan a încercat să „argumenteze” că puterea de cumpărare a scăzut din cauza inflației și a creșterii TVA-ului, fără a mai aminti de episodul din campania electorală în care „dăduse cu subsemnatul” și afirmase că, după ce va ajunge la Cotroceni, TVA-ul nu va crește.

Ceaușescu l-a mai întrebat pe Nicușor Dan de ce nu se dau bani în plus românilor, la salarii și la pensii, pentru a mai „acoperi” lipsurile.

„Pentru persoanele vulnerabile”, a spus Nicușor Dan, există „ajutoare pe energie, pe…, au un vaucher care le compensează acea liberalizare care s-a făcut după încetarea plafonării, ca să spun așa…”.

„Nu m-ați convins”, a punctat Ceaușescu.

Cum arată România după 6 luni de mandat al lui Nicușor Dan? Președintele: „Românii pot să cumpere mai puțin”

Dacă președintele Nicușor Dan și-a imaginat că a trecut „testul” și poate merge „în bancă”, s-a înșelat amarnic, fiindcă protestatarul Ceaușescu a venit cu o a doua întrebare.

„Cum arată România după 6 luni de mandat al dumneavoastră? Vă place cu arată România”, l-a întrebat protestatarul pe Nicușor Dan.

Mai întâi, Nicușor Dan a dat din cap, ca un „elev” care nu și-a pregătit foarte bine tema, iar apoi a încercat să-i explice lui Ceaușescu ce imagine are România după 6 luni de mandat al său.

„Evident că a fost o corecție, așa cum ați spus dumneavoastră, puterea de cumpărare a scăzut. Românii pot să cumpere mai puțin decât acum 6 luni. O corecție care era necesară, dacă discutăm despre ceea ce se putea face acum sau nu. Pe de altă parte, sunt lucruri de construcție, care au început, și eu cred că autoritățile statului sunt foarte serioase”, a răspuns Nicușor Dan.

„De ce faceți, la fel, greșeala lui Iohannis?”

„Examenul” nu s-a încheiat, însă, pentru Nicușor Dan, pentru că protestatarul Ceaușescu a mai formulat o întrebare „grea”.

„De ce faceți, la fel, greșeala lui Iohannis, să aveți întredere într-un partid, PSD, care (n.red. – ei) sunt pilonii falsurilor politice din România?”, a întrebat celebrul protestatar.

Nicușor Dan a zîmbit la această întrebare.

„În acest Parlament s-a constituit o majoritate parlamentară. Eu, ca președinte, trebuie să fiu echidistant, cu toată lumea, în relația cu partidele din coaliția de guvernare”, a rostit „elevul” Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Sunt lucruri care nu funcționează, suntem de acord”

Protestatarul Ceaușescu a continuat. „Domnii de la… amicii tăi, domnii de la B1, Radu și Buzoianu. Ce mesaj le transmiți, deoarece nu te mai duci la ei, ci la Latrina 3 și Rahat TV? Eu așa le spun… ”, a întrebat Ceaușescu.

„Nu pot să răspund la așa ceva”, a spus Nicușor Dan și s-a îndreptat către mașină. Dar Ceaușescu a fost pe urmele sale. I-a înmânat președintelui României o hârtie și a strigat: „Noi vrem bănișorii de la borcan! Cum facem să recuperăm? Justiția știi bine că nu merge…”

„Sunt lucruri care nu funcționează, suntem de acord”, a spus Nicușor Dan, „protejat” de ușa deschisă a mașinii.

Nicușor Dan, încă o promisiune: „Să lucrez mai mult, să comunic mai puțin”

Acesta a fost momentul în care Ceaușescu l-a întrebat pe Nicușor Dan, în franceză, dacă este președintele României. „Vous etez le président de la Roumanie? Oui? Mă scuzați, dar nu prea merge bine în România, o să încerc să te critic”, a spus Ceaușescu, în timp ce Nicușor Dan se îndepărta de mașină pentru a face o poză cu un admirator. „Niciodată nu o să fiu supărat pe cine mă critică”, a replicat Nicușor Dan.

„Vă spun un lucru care nu îmi place, ați uitat că nu mai este campanie electorală, mă doare rău”, a insistat Ceaușescu.

„Să lucrez mai mult, să comunic mai puțin”, a mai spus Nicușor Dan înainte de a ieși din „examenul” dat în fața celebrului protestatar.

