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UE schimbă regulile pentru fermele de porci și păsări din România. Costurile de conformare, estimate la peste 500 milioane euro la nivel european

UE schimbă regulile pentru fermele de porci și păsări din România. Costurile de conformare, estimate la peste 500 milioane euro la nivel european
porci, crescători de animale, Suine
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Comisia Europeană a adoptat joi noi cerințe de mediu pentru fermele de porci și păsări care depășesc anumite praguri de capacitate. Pentru fermele mari de porci și păsări din România, impactul economic va depinde de tehnologiile deja utilizate și de investițiile necesare pentru reducerea emisiilor de amoniac și a cantităților de azot și fosfor eliminate. Termenele de conformare se întind din 2030 până în 2032, în funcție de dimensiunile exploatației.

Unele măsuri vizează ajustarea furajelor și a modului de gestionare a dejecțiilor, în timp ce altele pot presupune investiții de sute de mii de euro în instalații de tratare a aerului. Comisia nu a stabilit încă un cost standard pentru ferme.

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Peste 38.000 de ferme europene sunt vizate de noile reguli

Noile reguli sunt stabilite prin Directiva privind emisiile industriale și din creșterea animalelor. Astfel, fermele de porci și păsări care depășesc pragurile stabilite de legislația europeană vor trebui să respecte un nou set comun de reguli pentru reducerea poluării, adoptat de Comisia Europeană la 8 octombrie 2026. Executivul european a a stabilit data de 8 octombrie 2030 ca termen limită de conformare pentru fermele de cel puțin 600 de unități vită, cele de cel puțin 400 au termen în 2031, iar celelalte ferme aflate în domeniul directivei până în 2032.

Comisia estimează că aproximativ 38.500 de ferme de porci și păsări sunt acoperite de Directiva revizuită. Fermele mici și mijlocii de porci și păsări care rămân sub praguri reprezintă aproximativ 70% din totalul exploatațiilor de acest tip din UE și nu intră sub noile cerințe. Pentru România, efectul depinde astfel de dimensiunea și structura fiecărei exploatații, iar noile norme nu trebuie interpretate ca obligații aplicabile tuturor gospodăriilor sau tuturor fermelor comerciale.

Costurile totale de conformare ale producătorilor, estimate la peste 500 milioane euro anual

Comisia estimează costurile totale maxime ale Deciziei de punere în aplicare la aproximativ 503–701 milioane de euro pe an.
Este probabil ca aceste estimări ale costurilor să fie supraevaluate, menționează CE, „deoarece condițiile uniforme de funcționare (UCOL) includ flexibilități semnificative, prezentate în secțiunea 2 a documentului. Prin urmare, estimările — în special cele privind costurile la nivelul fermelor — descriu un scenariu de cost maxim, care este puțin probabil să se regăsească în practică în procesul efectiv de aplicare a regulilor”.

Criteriul de includere nu este simplul număr de animale, ci capacitatea exprimată în unități vită mare, LSU, o unitate standardizată care permite compararea diferitelor categorii de animale. Directiva include, între altele, exploatațiile cu porci de cel puțin 350 LSU, fermele exclusiv cu găini ouătoare de cel puțin 300 LSU, cele cu alte categorii de păsări de cel puțin 280 LSU și fermele mixte de porci și păsări de cel puțin 380 LSU. O fermă poate intra în domeniul directivei prin mai mult de unul dintre aceste criterii.

În plus, Comisia permite statelor, de exemplu, să folosească înregistrarea fermelor în locul unui sistem individual complet de autorizare.

Noile reguli vizează reducerea emisiilor de azot și amoniac

Regulile acoperă întregul lanț de activități din fermă care influențează emisiile: gestionarea nutriției animalelor, prepararea hranei, adăposturile, colectarea și stocarea dejecțiilor, procesarea și împrăștierea acestora pe teren, precum și stocarea animalelor moarte. Pentru aceste activități, decizia stabilește tehnici și niveluri de performanță destinate reducerii poluării, fără a obliga fermele să utilizeze o singură tehnologie. Fermierii pot folosi și alte soluții dacă autoritățile naționale validează, pe baze științifice, că acestea oferă cel puțin un nivel echivalent de protecție pentru mediu și sănătate.

O componentă centrală este reducerea amoniacului eliberat în aer din adăposturile animalelor. Decizia stabilește valori maxime sau, dacă un stat alege această variantă, permite un sistem bazat pe reducerea minimă a emisiilor față de un sistem de referință. Sunt stabilite și limite de performanță pentru cantitățile totale de azot și fosfor excretate. Aceste substanțe sunt relevante deoarece excesul de azot contribuie la poluarea aerului, apei și solului, iar emisiile de amoniac sunt asociate inclusiv cu formarea particulelor fine care afectează sănătatea.

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