A.I.-ul lui Vladimir Putin: Kremlinul filtrează întrebările rușilor pentru Putin cu ajutorul inteligenței artificiale

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat că administrația prezidențială de la Moscova va apela la inteligența artificială pentru a selecta întrebările destinate lui Vladimir Putin pentru sesiunea „Bilanțul anului” din luna decembrie. Colectarea întrebărilor pentru Putin de la cetățenii ruși, jurnaliști dar și de la străini va începe peste două săptămâni.

În anii precedenți, președintele rus a primit întrebări de ordinul milioanelor și, ca să ușureze munca, dar și pentru a elimina repede întrebările incomode, Kremlinul a ales să apeleze la A.I.

„Vom începe să colectăm întrebările de la cetățeni în două săptămâni folosind toate instrumentele, inclusiv inteligența artificială”, a declarat Dimitri Peskov într-un interviu acordat pentru TASS.

Tradiționala sesiune „Bilanțul anului” la care Vladimir Putin răspunde la întrebările cetățenilor ruși despre politică și nu numai, are loc în fiecare an începând cu 2001. Prin intermediul acestui eveniment, Putin se prezintă ca fiind capabil să abordeze singur preocupările rușilor, fără intermediere din partea altor instituții guvernamentale.

