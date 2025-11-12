Prima pagină » Știri externe » Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri

12 nov. 2025, 12:50, Știri externe
Rhi Evans, o artistă din Gloucestershire, Marea Britanie a făcut o achiziție online bizară, într-o noapte, în urmă cu 3 ani. Luase o pastilă de somn și, în timp ce își făcea efectul, a adăugat în coșul de cumpărături un ou de emu. Comanda de pe eBay a fost confirmată a doua zi dimineață, spre mirarea ei.

Este drept că Rhi Evans are o pasiune aparte față de păsări, iar dorința de a cumpăra o pasăre emu a existat de ani buni. „Pățania” a făcut-o într-o seară, când a adăugat în coșul de cumpărături un ou fertilizat de emu de pe eBay.

Pasiunea față de păsări a început în copilărie, după ce a vizionat „Jurassic Park”. Deținerea unei păsări emu a fost una dintre dorințele arzătoare ale sale, iar la începutul anului 2022 a cumpărat un astfel de ou cu 37 de lire sterline.

„Am devenit complet fascinată. Nu știu de ce m-a impresionat atât de mult, dar de atunci mi-am dorit mereu să dețin un emu. Luam o pastilă de somn în noaptea aceea și, sincer, nici nu-mi amintesc exact cum am ajuns să-l comand. Dimineața m-am trezit cu un e-mail care îmi confirma achiziția. Am fost complet uimită”, a spus femeia, arată Dailymail.co.uk.

Pasărea Emu / foto: Shutterstock

Pasărea emu are 3 ani

Nu era la prima experiență de acest tip. În trecut, femeia mai crescuse 2 gâște, 2 curcani, un papagali și câțiva cintezi. Acum a trecut la nivelul următor: pasărea emu. A incubat timp de 2 luni oul cumpărat de pe eBay și i-a monitorizat starea. Oul s-a clocit, iar EJ (numele atribuit păsării) a văzut lumina zilei. Acum, pasărea are 3 ani și a ajuns să măsoare 1,8 metri.

„Toate aceste animale le-am crescut încă de când erau în ou, așa că pentru mine chiar sunt ca o familie. Emu-urile sunt o cu totul altă poveste. Sunt mult mai mari și au nevoi complet diferite. Am scos oul din incubator și, exact atunci, am auzit un ciripit din interior, iar 3 zile mai târziu, s-a născut.

Este o experiență nebunească, dar una dintre cele mai frumoase din viața mea. Cu siguranță nu aș încuraja pe oricine să cumpere un ou de emu, pentru că este o responsabilitate serioasă, dar, cum eu trăiesc la țară și am mai crescut păsări, pentru mine a funcționat perfect.

Mi s-a părut logic, este practic o găină de dimensiunea unui cal. O răsfăț destul de mult. Primește cele mai proaspete fructe și legume, dar și pelete speciale pentru ratite”, a susținut Rhi Evans.

Sursă foto: Shutterstock

