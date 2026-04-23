Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite

Administrația Trump a luat joi decizia de a reclasifica canabisul ca fiind o substanță mai puțin periculoasă. Această decizie este una istorică, întrucât marchează o schimbare în politica americană privind drogurile din ultimii 50 de ani, scrie BBC.

Procurorul general interimar, Todd Blanche, a modificat joi clasificarea produselor care conțin marijuana și care sunt acoperite de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) sau care au primit o licență de stat pentru a comercializa marijuana.

Canabisul a fost mutat de pe Lista I, din care făceau parte droguri precum heroina și LSD, considerate droguri fără uz medical, pe Lista III, alături de ketamină și analgezice cu codeină. Această decizie confirmă oficial că marijuana are utilizări medicale acceptate. Drept exemplu, Ministerul Justiției a citat dovezi științifice privind eficacitatea sa în tratarea durerii cronice, a anorexiei și a greței cauzate de chimioterapie.

Donald Trump a dispus anul trecut ca administrația sa să înceapă procesul de reclasificare al drogurilor pentru a crește accesul și pentru a stimula cercetarea cu acest drog.

În ciuda deciziei adoptate joi, marijuana rămâne în continuare ilegală la nivel federal. În ciuda interdicției federale, majoritatea statelor americane au legalizat utilizarea medicală sau recreațională a marijuanei și multe au magazine de unde aceasta poate fi achiziționată legal.

„Departamentul de Justiție își îndeplinește promisiunea președintelui Trump de a extinde accesul americanilor la opțiunile de tratament medical”, a declarat Blanche într-un comunicat în care a anunțat schimbarea.

O schimbare de abordare după mai bine de 55 de ani

În anul 1970, Statele Unite au inclus marijuana pe Lista I, ceea ce înseamnă că avea „potențial ridicat de abuz” și nu „exista nicio utilizare medicală acceptată” la acel moment. De atunci, multe state au adoptat propriile legi pentru a relaxa restricțiile privind marijuana, începând cu locuri precum California, care au permis utilizarea acesteia în scopuri medicale. Acest lucru a creat un mozaic de reglementări și măsuri de aplicare a legii privind canabisul, dar și o bătaie de cap pentru companiile de marijuana care încă trebuie să respecte legile federale fiscale și bancare.

