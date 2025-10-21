Ajuns în Israel, JD Vance vrea să oprească reluarea ofensivei pe scară largă în GAZA. Ce face vicepreședintele SUA azi

Vicepreședintele american JD Vance, în vizită în Israel, ar avea misiunea să-l împiedice pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să reia ofensiva militară pe scară largă împotriva Hamas în Fâșia Gaza, conform unor surse de la Casa Albă.

Vicepreședintele american JD Vance este programat să aterizeze pe aeroportul internațional Ben Gurion la ora 12, conform unei surse israeliene.

Potrivit sursei, J.D. Vance ar urma să se îndrepte spre sud, la sediul grupului operativ american/internațional care va supraveghea punerea în aplicare a acordului de încetăre a focului din Gaza, notează The Times of Israel.

Vance nu se va întâlni astăzi cu premierul Benjamin Netanyahu, spune sursa – această întâlnire este așteptată să aibă loc mai târziu în timpul vizitei vicepreședintelui.

Rute cheie închise

Poliția israeliană a anunțat că o serie de rute cheie vor fi închise înainte de sosirea vicepreședintelui american JD Vance în Israel. Printre ele, autostrada principală dintre Ierusalim și Tel Aviv.

Intrarea în Ierusalim și mai multe drumuri din interiorul orașului vor fi blocate începând cu ora 15:00.

New York Times: Benjamin Netanyahu ar putea relua o ofensivă militară pe scară largă împotriva Hamas

Oficialii de rang înalt ai Administrației Trump sunt din ce în ce mai îngrijorați că premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea relua o ofensivă militară pe scară largă împotriva Hamas în Fâșia Gaza, potrivit unei relatări publicate luni seara de The New York Times, care a citat mai mulți oficiali americani care au dorit să rămână anonimi.

În acest scop, vicepreședintele american J.D. Vance, emisarul pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff și consilierul principal Jared Kushner, ginerele președintelui, au misiunea de a încerca să descurajeze Israelul din a lansa o altă operațiune majoră în Gaza.

Witkoff și Kushner se află deja în Israel pentru a monitoriza încetarea focului. Cei doi au avut un rol esențial în intermedierea acordului, alături de mediatori egipteni, qatarezi și turci.

La Tel Aviv, Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu ostatici israelieni care au supraviețuit captivității Hamas, eliberați după mai mult de doi ani.

Trump crede că conducerea Hamas este pregătită să continue negocierile cu bună credință

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă, transmițând poziția președintelui Donald Trump, a declarat că președintele crede că conducerea Hamas este pregătită să continue negocierile cu bună credință.

Potrivit aceluiași oficial, Trump crede că un atac recent în care mai mulți militari israelieni au fost uciși a fost efectuat de un element marginal din cadrul organizației teroriste și nu reflectă intențiile conducerii.

Ierusalimul, însă, vede lucrurile foarte diferit. Oficiali israelieni de rang înalt spun că Hamas încalcă sistematic termenii acordului și că nu există niciun indiciu că organizația ar acționa cu bună credință.

Potrivit acestor oficiali, atacul nu a fost un incident izolat ci face parte dintr-o politică deliberată a Hamas.

