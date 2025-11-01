Alarmă în America de Sud: Armata din Trinidad și Tobago este în stare de alertă din cauza tensiunilor la cote maxime dintre SUA și Venezuela

Armata din Trinidad și Tobago, o republică insulară situată la doar 11 kilometri de coasta Venezuelei, este în stare de alertă. Guvernul de la Port d’Espagne a ridicat nivelul de alertă după ce au apărut rapoarte că SUA se pregătesc să bombardeze Venezuela cu scopul de a stopa traficul de droguri din Marea Caraibilor.

Administrația Trump ar viza și înlăturarea regimului lui Nicolas Maduro. În insula învecinată a Republicii Trinidad și Tobago, militarii au fost chemați de urgență la bază. Poliția a declarat că plecarea este restricționată până la următoarea notificare.

Populația capitalei republicii este panicată. Localnicii s-au repezit să cumpere mâncare și combustibil, susțin corespondenții AFP de la fața locului. Oficialii au îndemnat la calm.

„Guvernul Trinidad și Tobago este în legătură activă cu Ambasada SUA din Port d’Espagne.”, au transmis oficialii, potrivit AFP.

Armata, compusă dintr-un regiment, o gardă de coastă, o gardă aviatică și rezerviști, are numai 5.622 de militari activi și 600 de rezerviști.

SUA ar putea ataca Venezuela în orice moment

Statele Unite au efectuat atacuri aeriene asupra a 15 presupuse vase de traficanți de droguri în Marea Caraibilor și în Oceanul Pacific, fiind ucise până acum 62 de persoane.

Administrația Trump a staționat o forță militară considerabilă în Caraibe: opt vase de luptă, un portavion cu un personal de 4.000 de militari care este pe drum, precum și avioane de luptă F-35 amplasate în Puerto Rico.

Intervievat în Air Force One, președintele Donald Trump le-a spus reporterilor că nu a luat în considerare să atace Venezuela. Omologul său, Nicolas Maduro, acuză Washingtonul pentru că folosește traficul de droguri drept „pretext” pentru a-i răsturna regimul și a acapara petrolul

Sursa Foto: Site-ul oficial al armatei

