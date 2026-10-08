Poeta, eseista și traducătoarea canadiană Anne Carson a fost desemnată, joi, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură din acest an.

Carson, în vârstă de 76 de ani, este apreciată pentru operele sale care depășesc adesea granițele dintre poezie, ficțiune și cercetare academică.

Comitetul Premiului Nobel a declarat că a ales-o „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă care, printr-un dialog jucăuș cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

Premiul Nobel se acordă pentru întreaga activitate și este considerat cea mai prestigioasă distincție din literatura mondială, câștigătorul primind 12 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Carson a tradus, de asemenea, literatură greacă antică și a fost profesoară de studii clasice timp de peste 30 de ani.

Anne Carson s-a născut în 1950 la Toronto, Canada. În 1981, și-a publicat teza de doctorat în studii clasice, intitulată „Odi et Amo Ergo Sum” , și, de-a lungul întregii sale cariere, a combinat scrierea de poezie cu munca de traducere și predarea la diverse universități. Traducerile sale din greaca clasică pot fi considerate opere independente în sine. Printre acestea se numără interpretarea fragmentelor de poezii ale lui Sappho, „ Dacă nu, iarnă” (2002), alături de tragedii precum „Electra” (2001) și „Antigona” (2015) de Sofocle și „Bakkhai” (2015) de Euripide .

În anii 1990, Carson a publicat o serie de lucrări notabile. Printre acestea se numără „Eseul despre sticlă” (1995). Deși opera este scrisă în versuri, este și o poveste lungă despre durere și dragoste neîmpărtășită, în care naratoarea la persoana întâi, o femeie părăsită de soțul ei, își vizitează mama singură în mlaștinile pustii.

În același deceniu a apărut o altă lucrare, adesea considerată cea mai mare operă a lui Carson, intitulată Autobiografia lui Roșu: Un roman în versuri (1998).

O operă de neuitat a lui Carson este Nox (2010), scrisă în memoria fratelui ei, Michael, care a lipsit în mod misterios înainte de moartea sa în Danemarca, în anul 2000. Bibliografia Annei Carson poate fi consultată aici.

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Anul trecut, scriitorul maghiar László Krasznahorkai, ale cărui romane suprarealiste și anarhice îmbină o viziune sumbră asupra lumii cu un umor sarcastic, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pentru o operă despre care juriul a afirmat că susține puterea artei în mijlocul „teroarei apocaliptice”.

La începutul acestei săptămâni au fost anunțate trei premii științifice. Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat celor trei cercetători a căror muncă a dus la crearea unui instrument care folosește lumina pentru a ajuta la deslușirea modului în care funcționează creierul. Premiul pentru fizică a recunoscut eforturile unui cercetător de a demistifica o categorie rară de neutrini. Premiul pentru chimie a fost acordat celor doi cercetători pentru elucidarea imaginilor oglindă misterioase din molecule, o descoperire care a fost utilizată pentru dezvoltarea a nenumărate medicamente.

Săptămâna Nobel aceasta se încheie vineri cu decernarea Premiului pentru Pace. Premiul Memorial Nobel pentru Științe Economice va fi anunțat luni.