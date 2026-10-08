Prima pagină » Știri externe » Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei

Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei

Melania Agiu
Poeta și eseista canadiană Anne Carson a câştigat Premiul Nobel pentru Literatură. Care sunt cele mai importante lucrări ale striitoarei
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poeta, eseista și traducătoarea canadiană Anne Carson a fost desemnată, joi, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Literatură din acest an.

Carson, în vârstă de 76 de ani, este apreciată pentru operele sale care depășesc adesea granițele dintre poezie, ficțiune și cercetare academică.

Comitetul Premiului Nobel a declarat că a ales-o „pentru opera sa îndrăzneață și inventivă care, printr-un dialog jucăuș cu tradiția clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană”.

Premiul Nobel se acordă pentru întreaga activitate și este considerat cea mai prestigioasă distincție din literatura mondială, câștigătorul primind 12 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Carson a tradus, de asemenea, literatură greacă antică și a fost profesoară de studii clasice timp de peste 30 de ani.

Anne Carson s-a născut în 1950 la Toronto, Canada. În 1981, și-a publicat teza de doctorat în studii clasice, intitulată „Odi et Amo Ergo Sum” , și, de-a lungul întregii sale cariere, a combinat scrierea de poezie cu munca de traducere și predarea la diverse universități.  Traducerile sale din greaca clasică pot fi considerate opere independente în sine. Printre acestea se numără interpretarea fragmentelor de poezii ale lui Sappho, „ Dacă nu, iarnă” (2002), alături de tragedii precum „Electra” (2001) și „Antigona” (2015) de Sofocle și „Bakkhai” (2015) de Euripide .

În anii 1990, Carson a publicat o serie de lucrări notabile. Printre acestea se numără „Eseul despre sticlă” (1995). Deși opera este scrisă în versuri, este și o poveste lungă despre durere și dragoste neîmpărtășită, în care naratoarea la persoana întâi, o femeie părăsită de soțul ei, își vizitează mama singură în mlaștinile pustii. 

În același deceniu a apărut o altă lucrare, adesea considerată cea mai mare operă a lui Carson, intitulată Autobiografia lui Roșu: Un roman în versuri (1998). 

O operă de neuitat a lui Carson este Nox (2010), scrisă în memoria fratelui ei, Michael, care a lipsit în mod misterios înainte de moartea sa în Danemarca, în anul 2000. Bibliografia Annei Carson poate fi consultată aici.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Anul trecut, scriitorul maghiar László Krasznahorkai, ale cărui romane suprarealiste și anarhice îmbină o viziune sumbră asupra lumii cu un umor sarcastic, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pentru o operă despre care juriul a afirmat că susține puterea artei în mijlocul „teroarei apocaliptice”.

La începutul acestei săptămâni au fost anunțate trei premii științifice. Premiul Nobel pentru medicină a fost acordat celor trei cercetători a căror muncă a dus la crearea unui instrument care folosește lumina pentru a ajuta la deslușirea modului în care funcționează creierul. Premiul pentru fizică a recunoscut eforturile unui cercetător de a demistifica o categorie rară de neutrini. Premiul pentru chimie a fost acordat celor doi cercetători pentru elucidarea imaginilor oglindă misterioase din molecule, o descoperire care a fost utilizată pentru dezvoltarea a nenumărate medicamente.

Săptămâna Nobel aceasta se încheie vineri cu decernarea Premiului pentru Pace. Premiul Memorial Nobel pentru Științe Economice va fi anunțat luni.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
13:56
Premierul Slovaciei, reacție dură după ce o statuie care îl înfățișează pe Donald Trump dezbrăcat a fost expusă la Parlamentul European. „Este un semn al declinului întregii Uniuni Europene“
CONTROVERSĂ Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
13:53
Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
CONTROVERSĂ Marco Rubio o apără din nou pe ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Ce spune secretarul de Stat al SUA despre noile dezvăluiri ale ziarului „Wall Street Journal”
13:03
Marco Rubio o apără din nou pe ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Ce spune secretarul de Stat al SUA despre noile dezvăluiri ale ziarului „Wall Street Journal”
ENERGIE Ucraina deschide exporturile de gaze din producția proprie, pentru prima dată din 2022. Ce cantități vor putea vinde producătorii privați
12:08
Ucraina deschide exporturile de gaze din producția proprie, pentru prima dată din 2022. Ce cantități vor putea vinde producătorii privați
NEWS ALERT Politico: UE se pregătește pentru un posibil atac al Rusiei cu numeroase victime. Discuții secrete la Bruxelles: „Trebuie să fim pregătiți pentru ceva grav”
11:47
Politico: UE se pregătește pentru un posibil atac al Rusiei cu numeroase victime. Discuții secrete la Bruxelles: „Trebuie să fim pregătiți pentru ceva grav”
FLASH NEWS Reuters: Statele Unite și Rusia discută reluarea livrărilor de gaz către Europa. Cum ar fi posibil
11:22
Reuters: Statele Unite și Rusia discută reluarea livrărilor de gaz către Europa. Cum ar fi posibil
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Mirela Vaida, din nou în centrul unui scandal grav. A fost amenințată cu moartea și a mers la Poliție
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Ce se întâmplă doctore
Cea mai sănătoasă legumă din lume. E mai bună decât spanacul și are un scor nutrițional de nota 10!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Turnul Babel a existat? Povestea biblică, urmele descoperite în Babilon și capodoperele inspirate de el
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
14:28
Sorin Grindeanu spune că discuțiile cu echipa premierului desemnat sunt „constructive”, însă rezultatul se va vedea în programul de guvernare
VIDEO George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan
14:22
George Simion susține că Luca Niculescu va conduce un guvern PSD votat de Bolojan
JUSTIȚIE Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
14:06
Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
REACȚIE Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
14:05
Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
REACȚIE Victoria Stoiciu contraatacă în scandalul legii care ar dezincrimina consumul de droguri: „Cine se opune acestui proiect face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”
13:47
Victoria Stoiciu contraatacă în scandalul legii care ar dezincrimina consumul de droguri: „Cine se opune acestui proiect face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”
COMUNICAT Ce nu vedem sub București. De ce investițiile până în 2037 sunt decisive pentru dezvoltarea Capitalei în următoarele decenii
13:38
Ce nu vedem sub București. De ce investițiile până în 2037 sunt decisive pentru dezvoltarea Capitalei în următoarele decenii

Cele mai noi

Trimite acest link pe