Un bărbat scapă la limită de un atac cu dronă rusească, în apropiere de Kiev. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere

Un bărbat a scăpat la limită după ce o dronă rusească a lovit în apropierea sa, în regiunea Kiev, pe 8 octombrie. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum explozia aruncă în aer resturi și ridică un nor de fum, la câțiva metri de acesta.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Explozia s-a produs la câțiva metri de bărbat

Înregistrarea video, filmată în satul Sviatopetrivske din regiunea Kiev și distribuită pe platforma X, surprinde un bărbat care merge pe o stradă din apropierea unei grădinițe. La scurt timp, o dronă lovește în apropiere, provocând o explozie puternică. Resturi sunt aruncate în aer, iar un nor de fum se ridică deasupra străzii.

Imaginile arată cât de aproape a fost bărbatul de locul impactului.

Trump anunță un armistițiu energetic

În ultimele luni, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice. Loviturile au contribuit la creșterea prețului motorinei la nivel mondial și au afectat inclusiv fermierii din Statele Unite.

Duminică, președintele american, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua Truth Social că urmează un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Cu efect imediat, există un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”. Trump nu a oferit alte detalii sau dovezi privind mecanismul acordului.

la scurt timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat armistițiul energetic și a transmis că este important ca și Rusia să îl susțină.

„Astăzi, președintele Statelor Unite a făcut o declarație conform căreia s-a ajuns la un acord privind încetarea focului în domeniul energetic. Aceasta este o veste bună pentru toți, și este important ca acest lucru să devină realitate. Ucraina susține toate formatele reale și fiabile de încetare a focului și de încheiere a războiului. Ucraina este dispusă să nu mai atace infrastructura energetică rusă și sperăm la o atitudine similară din partea Rusiei, precum și la un acord al președintelui Statelor Unite în acest sens. Salutăm un astfel de acord.

Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare a conflictului. Putin a răspuns întotdeauna cu un „nu”. Sperăm foarte mult că, în sfârșit, va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi ceva diferit. Ceva în afară de crime și minciuni. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina vrea pacea. Întrebarea este dacă Rusia vrea și ea.

Forțele Armate ale Ucrainei au primit toate ordinele necesare. Ne apărăm Ucraina. Luptăm pentru sprijinul Ucrainei. Sprijinim toate măsurile partenerilor noștri care ne pot ajuta. Așteptăm detalii clare despre dialogul dintre America și Rusia și sperăm că Putin va face ceea ce a spus președintele Trump. Vă mulțumim soldaților noștri și tuturor celor din lume care sunt alături de noi, de Ucraina! Glorie Ucrainei!”, scris Zelesnki pe contul său de Telegram.