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Atacuri aeriene rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, Cernihivului și regiunii Dnipropetrovsk. Șase persoane au fost rănite

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Forțele ruse au lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 iunie, un atac aerian coordonat asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și drone de atac. Kievul, Cernihivul și regiunea Dnipropetrovsk s-au aflat printre principalele ținte, iar în urma bombardamentelor cel puțin șase persoane au fost rănite, fiind înregistrate incendii și pagube la clădiri rezidențiale, unități de învățământ și infrastructură civilă.

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Rachete balistice asupra Kievului: explozii, incendii și doi răniți

Capitala Ucrainei a fost atacată cu rachete balistice în primele ore ale dimineții de duminică. Sirenele de raid aerian au răsunat în Kiev, iar între orele 2:00 și 2:35, ora locală, în oraș s-au auzit cel puțin șapte explozii puternice.

Atacuri aeriene rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, Cernihivului și regiunii Dnipropetrovsk. Șase persoane au fost rănite

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a confirmat că orașul a fost cizat de arme balistice.

Principala zonă afectată a fost districtul Darnyțki, situat pe malul stâng al capitalei. Potrivit șefului Administrației Militare atacul a provocat mai multe incendii în diferite locații.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor izbucnite pe terenul unei clădiri rezidențiale, la un atelier de reparații auto și la o structură nerezidențială neocupată.

Inițial, autoritățile au anunțat o singură victimă, însă la ora 5:30, Tymur Tkachenko a actualizat bilanțul și a precizat că cel puțin două persoane au fost rănite în districtul Darnyțki.

Echipele de salvare au rămas la locurile impactului pentru stingerea incendiilor și evaluarea pagubelor produse.

Drone rusești au lovit Cernihivul

Și orașul Cernihiv, din nordul Ucrainei, a fost ținta unui atac cu vehicule aeriene fără pilot (UAV), potrivit Consiliului Local Cernihiv.

Autoritățile au anunțat că resturi de dronă au căzut pe terenul unei școli secundare. Ulterior, primăria a precizat că una dintre clădirile complexului educațional a fost avariată.

Atacuri aeriene rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, Cernihivului și regiunii Dnipropetrovsk. Șase persoane au fost rănite

De asemenea, unda de șoc și fragmentele rezultate în urma atacului au spart geamurile unui bloc cu cinci etaje aflat în apropiere.

Conform informațiilor preliminare furnizate de Consiliul Local Cernihiv, două persoane au fost rănite în urma atacului.

Benzinării și o școală sportivă, lovite în regiunea Dnipropetrovsk

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) a anunțat că atacurile rusești au vizat benzinării din districtele Dniprovskîi și Samarivskîi, în regiunea Dnipropetrovsk.

Bombardamentele au provocat incendii și au avariat mai multe vehicule, iar două persoane au fost rănite în urma loviturilor asupra instalațiilor de alimentare cu combustibil.

Atacuri aeriene rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, Cernihivului și regiunii Dnipropetrovsk. Șase persoane au fost rănite

În același timp, Rusia a bombardat și districtul Nikopol, vizând orașul Nikopol, precum și comunitățile Chervonohryhorivka, Marhaneț și Pokrovske.

În urma atacurilor a izbucnit un incendiu la clădirea unei școli sportive locale. Potrivit DSNS, toate incendiile produse în regiune au fost ulterior lichidate de echipele de intervenție.

Zelenski: Aproximativ 1.400 de drone și 1.500 de bombe ghidate într-o săptămână

Atacurile de duminică au avut loc la doar o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat un bilanț al bombardamentelor rusești din ultima săptămână.

„Rușii folosesc diverse tipuri de arme pentru a ataca oameni, clădiri rezidențiale obișnuite și infrastructura noastră civilă. Din păcate, există victime din cauza acestui atac terorist aproape în fiecare zi. Iar amenințarea acestor atacuri rusești rămâne constantă.

Numai în cursul ultimei săptămâni, au fost lansate aproximativ 1.400 de drone de atac, aproape 1.500 de bombe aeriene ghidate și 19 rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice.”, a declarat Zelenski, subliniind că regiunile Herson, Zaporijia, Harkov și Sumî sunt bombardate aproape zilnic.

Din cauza intensificării atacurilor, președintele ucrainean a reiterat apelul către partenerii internaționali ai Ucrainei pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale țării.

„Consolidarea apărării aeriene – în principal a protecției antibalistice – extinderea cooperării în cadrul formatului Acordului cu Drone și creșterea presiunii asupra agresorului sunt priorități cheie. Sancțiunile împotriva Rusiei și a partenerilor săi în acest război trebuie aplicate acolo unde se vor resimți cel mai mult.

Avem nevoie de pași fermi și rapizi care să forțeze Rusia să se îndrepte spre încheierea acestui război. Tot ceea ce întărește Ucraina contribuie la aducerea păcii mai aproape. Le mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”

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