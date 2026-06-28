Slovacia respinge inițiativa NATO de a acorda un nou sprijin financiar Ucrainei. Premierul Robert Fico face aluzie la incidentele cu dronă din România

Premierul slovac, Robert Fico, a transmis că Bratislava nu susține planurile NATO de a acorda o nouă tranșă de sprijin financiar și militar Ucrainei. Declarațiile lui Fico vin la mai puțin de două săptămâni, înainte de summit-ul anual NATO de la Ankara, unde statele membre vor acorda Kievului ajutor militar și umanitar în valoare de miliarde de euro, transmite Kyiv Independent.

Prim-ministrul Robert Fico a declarat presei din Slovacia că se opune vehement inițiativei NATO de a oferi Ucrainei un nou sprijin financiar, pe care îl consideră a fi „masiv”.

De asemenea, Fico va discuta cu ministrul Apărării, Robert Kalinak, pentru a se asigura că delegația Slovaciei ajunge la reuniunea NATO fără un mandat care să implice Slovacia în „alte împrumuturi militare sau contribuții financiare”.

La summit-ul NATO de la Ankara, desfășurat în perioada 7-8 iulie, a fost invitat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

NATO ar urma să acorde un sprijin de 70 de miliarde de euro Ucrainei la summitul de la Ankara

Diplomații NATO au declarat pentru Politico că ar fi vorba despre un sprijin în valoare de 70 de miliarde de euro în sprijin militar pentru Ucraina.

Statele Unite, care au redus dramatic ajutorul acordat Ucrainei de când președintele american Donald Trump a revenit în funcție, nu sunt așteptate să contribuie la pachetul de ajutor.

Fico a făcut aluzie la incidentul cu dronă din Galați: „Am putea avea pe masă al Treilea Război Mondial”

Fico a adăugat că țările care aleg să finanțeze Ucraina, în războiul cu Rusia, „vor să se pregătească de război”. Premierul a făcut apoi aluzie la incidentul din Galați, când o dronă rusească a explodat pe un bloc de locuințe și a rănit două persoane.

„Știți ce se poate întâmpla? O dronă va zbura aici, intenționat sau neintenționat, va cădea peste un bloc de apartamente, vor fi morți sau răniți și am putea avea pe masă al Treilea Război Mondial”, a spus el. „De aceea spun pentru Slovacia: niciun sprijin pentru război, Slovacia nu va plăti cheltuielile militare ale Ucrainei.”, a mai precizat Fico.

În luna mai, Fico și președintele Volodimir Zelenski au avut o întâlnire în marja summitului Comunității Politice Europene din Armenia.

În timpul întâlnirii, Zelenski și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, un mesaj pe care Fico a spus că l-a transmis liderului rus în timpul unei vizite la Moscova.

România a oferit Ucrainei peste 1,5 miliarde de euro, de la începutul războiului

România a sprijinit Ucraina cu 1,5 miliarde de euro, adică 0,6% din PIB-ul din 2021, începând din februarie 2022, când a fost atacată de Rusia, și până în luna iunie 2025, a răspuns Consiliul Fiscal la o solicitare a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea.

Din punct de vedere al procentului din PIB, sprijinul României este comparabil cu cel al unor state ca Italia, Spania sau Cehia (toate la 0,6% din PIB) și chiar cu cel al Statelor Unite (0,6%), arată raportul Consiliului Fiscal citat de Curs de Guvernare.

Ca valoare concretă, însă, SUA au ajutat Ucraina cu 114,6 miliarde euro, adică o valoare de peste 100 de ori mai mare decât suma acordată de România.

Sprijinul României pentru vecinul său invadat de Rusia înseamnă aproximativ 0,2% din PIB în fiecare an.

FOTO:Mediafax/ISU