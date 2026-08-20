Jessica Bowie, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost arestată de FBI și acuzată că „plănuia un atac major” asupra clădirii Capitoliului din Albany, capitala statului New York. Procurorii au depus o plângere penală împotriva acesteia pentru tentativa de a oferi sprijin material unei organizații teroriste străine, relatează CBS News.

„Astăzi, Departamentul de Justiție al SUA și FBI au anunțat arestarea unei persoane care ar fi plănuit un atac asupra Capitoliului statului New York. Sunt recunoscătoare FBI-ului pentru conducerea acestei anchete și Poliției statului New York pentru munca depusă în prinderea acestei persoane periculoase”, a declarat guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, într-un comunicat. „La începutul acestui an, pe fondul unei creșteri a violenței politice și a amenințărilor la adresa oficialilor publici, am luat măsuri pentru a consolida securitatea la Capitoliul statului și în întregul guvern de stat”, a continuat Hochul.

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Documentele depuse în instanță arată că Jessica Bowie s-a convertit la islam în urmă cu aproximativ cinci ani și a adoptat numele Aisha Saif. Femeia a atras atenția autorităților la începutul anului din cauza unor mesaje extremiste cu caracter anti-american publicate pe rețelele de socializare. De asemenea, Bowie a înregistrat un mesaj audio în limba arabă prin care a jurat credință liderului organizației teroriste ISIS.

Bowie, care locuiește în orașul Albany, a complotat între 16 și 17 august un „atac major” asupra clădirii Capitoliului statului New York folosind explozibil, susțin documentele instanței. Declarația acesteia arată că a supravegheat clădirea Capitoliului cu cinci ocazii diferite, toate surprinse de camerele de securitate.

„Aș dori să [vizez] capitala statului”, i-ar fi scris Bowie unui agent FBI care se dădea drept infiltrat ISIS. De asemenea, ar fi declarat pentru o altă sursă că primește ajutor pentru a planifica „un atac major”.

Într-un alt mesaj transmis acestei surse, se spune că Jessica Bowie a precizat că „vrea să distrugă cât mai mult posibil din clădire și să-i omoare pe senatori în timp ce se întruneau. Vreau ca ei să piară, la fel și o mulțime de documente importante”. Aceasta a adăugat că a vrut ca acest lucru să „aibă un efect asupra sistemului american”.

În cadrul atacului, Bowie a mers la un Home Depot din apropierea casei sale de unde a cumpărat obiectele „necesare pentru construirea unui dispozitiv exploziv”.